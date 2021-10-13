伴隨日前聯想集團終止科創板IPO，聯想集團名譽董事長柳傳志傳出有1億元（人民幣，下同）的退休高薪酬也被外界質疑。據第一財經報導，12日聯想控股方面回應，此網路傳言嚴重失實，說明從2019年12月31日柳傳志從聯想控股退休，不再擔任公司董事及管理層之職，為公司名譽董事長、資深顧問、戰略委員會委員，並自2020年始也不再從聯想控股領取職務薪酬，包括薪資、獎金、中長期激勵等。

透過資料顯示，柳傳志的收入主要來自聯想集團、聯想控股兩家公司。根據聯想集團此前公佈的招股書，聯想控股是聯想集團的第一大股東，直接及間接合計持有聯想集團33.44％的股權。

據聯想控股財報顯示，高管的報酬包括薪資、酌情花紅（年度績效獎金）、中長期激勵、其他福利（包含基本社會福利及公司補充福利），以及退休金及雇員的退休金計畫供款等。

而稍早傳言，柳傳志在香港上市公司聯想集團拿317萬美元的年薪，其在聯想控股2020年的年薪高達7603.5萬元，根據匯率換算，這意味已退休近2年的柳傳志擁有約1億元年薪。