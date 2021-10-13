大陸國新辦13日上午針對2021年前三季大陸進出口情況舉行記者會，數據顯示，以美元計價，9月份大陸出口年增28.1％，8月份為25.6％；9月份進口年增17.6％，8月份為33.1％。9月份大陸貿易順差為667.6億美元，較8月的583.4億美元進一步擴大。

大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，2021年以來，大陸外貿「量穩質升」的基礎雖然進一步鞏固，但同時全球疫情起伏不定，世界經濟艱難復甦，外部環境更趨複雜嚴峻，讓大陸外貿發展面臨的不穩定、不確定性因素依然較多。

他指出，國際大宗商品價格上漲，成為推高大陸進口值的重要因素。考慮到2020年外貿高基期的影響，2021年第四季大陸的進出口增速可能有所回落，但外貿總體向好趨勢不會改變，全年仍然有望實現較快增長。

新浪財經13日報導，以人民幣計價來看，大陸部分大宗商品進口量減價揚。2021年前三季度，大陸進口鐵礦砂8.42億噸，減少3％，均價每噸1159.8元，上漲67.5％。原油3.87億噸，減少6.8％，均價每噸3082.5元，上漲32.8％。天然氣進口8985.2萬噸，增加22.2％，均價每噸2491.9元，上漲5.1％；銅401.9萬噸，減少19.5％，均價每噸6.04萬元，上漲37.9％。

另一方面，大陸機電產品和勞動密集型產品出口均有所增長。2021年前三季，大陸出口機電產品9.15兆元，增長23％，高出整體出口增速0.3個百分點，占出口總值的58.8％。

其中，自動資料處理設備及其零組件、手機、汽車分別增長12％、14.4％、107％。同期，出口勞動密集型產品增長9.5％；醫藥材及藥品增長108％。

2021年前三季，大陸與主要交易夥伴進出口保持增長。以人民幣計價，大陸對東協進出口4.08兆元，增長21.1％，東協繼續保持大陸第一大交易夥伴地位，占大陸外貿總值的14.4％。大陸對歐盟、美國、日本和韓國分別進出口3.88兆元、3.52兆元、1.78兆元和1.7兆元，分別增長20.5％、24.9％、11.2％和17.3％。