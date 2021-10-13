復盛應用(6670)越南廠復工、訂單滿載，第4季業績可望進一步成長，2021年全年度Q3越南區產能受到疫情而停工影響營運，但在高爾夫球主要客戶在訂單持續回溫，產能恢復正常水準，外加Minson正式併入復盛營運，法人看好營運將恢復成長腳步，營收及獲利皆可望大幅成長。

後疫情時代，疫苗施打率漸增，美國高爾夫球廠陸續開放，下場打球人數持續攀升，同步帶動下游高爾夫球通路庫存水準持續降低，加快高爾夫球品牌商新品推出時間，並持續回補庫存，在此趨勢帶動下，復盛2021年高爾夫球產業營收成長將超過4成以上。

復盛應用2020年10月買下Minson 85%股權，2021年首度頁獻全年度的營運，法人預期，營收貢獻將在24億元左右，將成為今年成長重要的動能之一。復盛應用透過此次投資，將全年四季運動相關裝配納入經營範圍，運動用品事業布局將更為全面。

展望2022年，復盛高爾夫球頭新客戶訂單持續增加，並配合新客戶在越南擴廠因應，法人初估，高爾夫球產業營收仍將成長1成左右，在非高爾夫球產業方面，受惠航太產業景氣回，預期航太、球棒與其他產業營收成長也將在1成以上，而Minson也將維持成長態勢。