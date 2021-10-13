美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，看好在大陸力拚CPU、GPU自製化，加上世芯-KY晶圓來自台積電(2330)，將有利於世芯-KY在大陸的市占率快速提升，將世芯-KY目標價由980元調升到1090元。

美系外資表示，大陸為減輕美國技術出口管制帶來的風險，持續降低採用英特爾CPU伺服器和NVIDIA的GPU，有利於世芯-KY長期的設計服務營運貢獻，將提高世芯-KY來自大陸市場的NRE和量產，將世芯-KY目標價由980元調升到1090元。

美系外資表示，天津飛騰占比世芯-KY第一季營收約35~40%，在7奈米的積極發展下，預計2022年將持續為世芯-KY最重要客戶。觀察大陸目前使用情況和使用設備的數據顯示，採用飛騰的CPU的比例從上半年的36%上升到42%。

在GPU方面，美系外資表示，世芯-KY的客戶Biren獲得了當地市場很高的採用興趣，且也注意到了大陸一些AI/GPU新創公司，主要目標是取代輝達在數據中心GPU的主導地位，而所有的新創公司多選擇使用台積電的7奈米、5奈米製程，世芯-KY主要晶圓產能來自台積電，讓世芯-KY更有利基掌握產品上市時間，現在世芯-KY將與Biren合作進行7奈米、5奈米通用GPU設計。