收治造船人員的活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬透過非侵入性的水介質震波替他治療，不但可以舒緩疼痛，還有效促進骨頭癒合，目前病患的症狀已經明顯改善（活力得中山脊椎外科醫院提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄年近40歲的造船人員因為工作需彎腰搬重物，導致他腰椎受傷無法久站、久坐，甚至影響到他的睡眠品質，經就醫診斷後發現他的第五腰椎椎弓骨折，院方透過非侵入性的水介質震波替他治療，不但可以舒緩疼痛，還有效促進骨頭癒合，目前病患的症狀已經明顯改善。

收治造船人員的活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬表示，病患因工作需搬重及彎腰，半年前出現腰痛，因為不是明顯劇痛，又覺得只是工作太累引起的症狀，所以他忍著沒有馬上就醫，但直到近期發現自己無法久站、久坐超過5分鐘，且嚴重影響活動、睡眠品質，才到醫院就醫。

楊椒喬院長指出，經過X光檢查診斷發現，病患的第五腰椎椎弓骨折，由於椎弓本身構造比較細，很容易因為外力影響而產生椎弓骨折，且通常發生在末節腰椎，一但骨折容易產生反覆的背部疼痛，支撐體重的能力也會更差，若嚴重可能會造成椎骨前後移位。

楊椒喬表示，病患想避免開刀來維持工作生計，因此院方建議接受水介質震波治療，除了能避免開刀的高風險，患者也無需面對術後漫長的復原時間。

楊椒喬說明，水介質震波治療的原理是利用機器產生高能量震波，把壓力及能量聚焦傳遞到慢性發炎或已鈣化的骨骼、軟組織上，促使組織代謝循環、微血管新生，達到組織再生及修復的功能，能紓緩疼痛並促進骨頭癒合。

楊椒喬指出，該名病患的震波施打處在經專業定位後，接受每周一次約4000發的進階震波治療，共接受11次的治療、約2個多月時間後，病患已有明顯的症狀改善。不僅不再坐立難安，睡眠品質也大大改善，不會睡到一半又被痛醒。