高雄年近40歲的造船人員因為工作需彎腰搬重物，導致他腰椎受傷無法久站、久坐，甚至影響到他的睡眠品質，經就醫診斷後發現他的第五腰椎椎弓骨折，院方透過非侵入性的水介質震波替他治療，不但可以舒緩疼痛，還有效促進骨頭癒合，目前病患的症狀已經明顯改善。
收治造船人員的活力得中山脊椎外科醫院院長楊椒喬表示，病患因工作需搬重及彎腰，半年前出現腰痛，因為不是明顯劇痛，又覺得只是工作太累引起的症狀，所以他忍著沒有馬上就醫，但直到近期發現自己無法久站、久坐超過5分鐘，且嚴重影響活動、睡眠品質，才到醫院就醫。
楊椒喬院長指出，經過X光檢查診斷發現，病患的第五腰椎椎弓骨折，由於椎弓本身構造比較細，很容易因為外力影響而產生椎弓骨折，且通常發生在末節腰椎，一但骨折容易產生反覆的背部疼痛，支撐體重的能力也會更差，若嚴重可能會造成椎骨前後移位。
楊椒喬表示，病患想避免開刀來維持工作生計，因此院方建議接受水介質震波治療，除了能避免開刀的高風險，患者也無需面對術後漫長的復原時間。
楊椒喬說明，水介質震波治療的原理是利用機器產生高能量震波，把壓力及能量聚焦傳遞到慢性發炎或已鈣化的骨骼、軟組織上，促使組織代謝循環、微血管新生，達到組織再生及修復的功能，能紓緩疼痛並促進骨頭癒合。
楊椒喬指出，該名病患的震波施打處在經專業定位後，接受每周一次約4000發的進階震波治療，共接受11次的治療、約2個多月時間後，病患已有明顯的症狀改善。不僅不再坐立難安，睡眠品質也大大改善，不會睡到一半又被痛醒。
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