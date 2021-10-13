台北市「大稻埕情人節」10月16日將在延平河濱公園登場，晚間7時至9時將由魏如萱、曾沛慈、告五人、卓義峯、張心傑等5組藝人演唱經典動人情歌，480秒煙火秀也將於晚間8時10分施放，民眾可透過台北旅遊網Facebook及壹電視Next TV Facebook同步收看全程直播；淡水河1號到6號水門全面禁止車輛進出，下午6時起活動周邊市區道路實施交管。

10／16 大稻埕情人節將於2平台線上直播。（楊亞璇攝）

北市觀光傳播局指出，今年長達480秒的「自由戀，愛無限」煙火秀，搭配一首首膾炙人口的情歌，以大型火彈震撼開場，加上愛心、笑臉等造型花火在夜空綻放，還有3D動態焰火彈與巨量連續炸花，將帶給民眾一個難忘的浪漫夜晚，民眾還可透過台北旅遊網Facebook及壹電視Next TV Facebook同步收看全程直播。

10／16 大稻埕情人節，將實施交通管制。（觀傳局提供／楊亞璇台北傳真）

因應活動人潮，觀傳局表示，10月16日上午6時起，淡水河 3 號到 5號水門管制車輛只出不進，下午3時30分起，淡水河1號到6號水門全面禁止車輛進出（含自行車），下午6時起活動周邊市區道路實施交管，部分公車改道及站位取消停靠，堤外停車場及相關道路停車格隨之取消，請民眾多加注意，並請中籤民眾搭乘大眾運輸工具前往活動現場。

北市府副秘書長簡哲宏提醒，10月16日活動採預約制，已於12日上午抽出1500個名額，請有登記的民眾記得到台北通優惠券票夾確認是否有入場憑證，活動當天下午5時開放中籤民眾入場，請中籤民眾務必攜帶手機，1人中籤，2人同行，嚴格限制2人，且2人須同時進場），現場將發送野餐墊、2人共用，在維持社交距離之下，請民眾於指定範圍內擺放野餐墊並席地而坐。

觀傳局長劉奕霆表示，此次施放4320發煙火，時間是8分鐘，希望民眾在周邊或是線上直播一起關注煙火秀。因今年活動有人數限制，將於當天下午2時進行活動場域清場，3、4、5號水門禁止民眾進入，另於煙火施放後視人潮疏散狀況，彈性實施只出不進的管制措施，請民眾特別留意，現場民眾必須遵守防疫措施，場內禁止飲食，補充水分除外、全程佩戴口罩、保持社交距離，保護自己也保護他人。

今年活動以「自由戀，愛無限」為主題，10月2日起集結大稻埕在地商圈推出「與我的老派情人，大稻埕散步地圖」活動，除了有專屬優惠及期間限定商品，漫步大稻埕街區還可遇見期間限定拍照打卡裝置物。