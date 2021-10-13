立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等就「疫情期間我國就業安定措施之推動情形暨勞工紓困措施之落實狀況將成效報告」。（林良齊攝）

諾貝爾經濟學獎近日頒獎給大衛‧卡德等人，大衛‧卡德透過實證研究最低工資調整如何影響勞動力市場，對此，勞動部部長許銘春備詢時提及，近年來勞動部也透過實證研究，基本工資的調整不會造成失業增加。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等就「疫情期間我國就業安定措施之推動情形暨勞工紓困措施之落實狀況將成效報告」。

勞動部條件司司長黃維琛說，依照勞動部近年研究指出，過往幾年的基本工資調整對就業衝擊、失業率很小，對消費者物價指數（CPI）衝擊微乎其微，因為物價因素多如原物料等因素。