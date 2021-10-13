藍委蔣萬安昨日於立院質疑蔡政府《最低工資法》承諾，自2016年至今仍遲未實現。綠委范雲今日與勞團也於立院共同召開記者會呼籲，政府應盡速將相關草案送進立院。蔣不滿行政院還要等到下會期才要處理，范則要求明年51勞動節前完成三讀。

蔣萬安昨日針對《最低工資法》質詢行政院長蘇貞昌「草案何時要送立院」，蘇回應「拚拚看下會期」，蔣不滿「都拖5年多了還在下會期」。

范雲指出，今年諾貝爾經濟學獎在10月11日出爐，得獎者美國學者卡德（David Card）的主要研究指出，提高最低工資不會導致就業機會減少。

范雲表示，這扭轉了以往的主流論點，過去社會對於「最低工資」存在許多誤解，台灣甚至有政黨領導人，認為台灣沒有國人領最低工資。但實際上，全台其實有近150萬名本國籍受僱勞工領最低工資，占全體本國籍受僱勞工達20％。

范雲指出，蔡政府這連續6年的基本工資調漲，是政策使然，而不是理所當然。目前的基本工資審議，是依據屬於法規命令的「基本工資審議辦法」，最早於1985年就已頒布。但是即便有了法規命令，我國基本工資調漲還是不穩定，1997到2007年甚至曾連續10年凍漲。

范雲說，自己在今年4月所提出的《最低工資法》草案版本，將「重要民生物資消費者物價指數年增率」、「平均每人每月消費支出年增率」等指標列入必要考量，以確保最低工資成長跟得上物價成長。立法院目前跨黨派也已有6個版本，大家都在等政院版草案。

與會的台北市產業總工會理事長邱奕淦指出，最低工資的決策過程，應該是最容易在研究數據的基礎上來討論。但現行每年的基本工資審議，勞資雙方都要「隔空放話、各自喊價」，政府則得要「事先帶風向、私下喝咖啡」，最後決定結果更是隨政府任意解釋。

范雲等人也呼籲，為了讓未來最低工資調整更加制度化，行政院應儘速將最低工資法送立法院審議，最遲明年51勞動節前要三讀通過。兌現蔡總統的政治承諾，最低工資法不能再拖。