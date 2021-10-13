坪林國小二年級王羽喬獲選水精靈小小形象代言人及人氣王。（王文吉攝）

雲林縣水林鄉的中興國小張耀鵬（左）及陳耀亮（右）改編戲劇獲選土精靈小小形象代言人，由台中分局長邱啓芳（左）頒獎表揚。（王文吉攝）

雲林縣水林鄉的中興國小五年級張耀鵬及六年級陳耀亮精心準備背景及道具，以高度默契流暢演出改編戲劇。（王文吉攝）

坪林國小二年級王羽喬穿上以環保素材製作的可愛水精靈服裝，加上生動活潑的表現，除獲選水精靈，也是網路票選人氣王。（王文吉攝）

水精靈、土精靈為水保局台中分局吉祥物，深受大小朋友喜歡。（王文吉攝）

小小形象代言人與水精靈、土精靈吉祥物開心唱跳。（王文吉攝）

農委會水土保持局台中分局首度舉辦「水、土精靈小小形象代言人」徵選活動，吸引全台9縣市15組學童參與。坪林國小二年級王羽喬以環保素材製作華麗精緻服裝，配合可愛動作影片，獲選水精靈及人氣王，雲林縣水林鄉的中興國小張耀鵬及陳耀亮改編戲劇獲選土精靈。

水精靈、土精靈為水保局台中分局吉祥物，深受大小朋友喜歡，今年特別舉辦「水、土精靈小小形象代言人」選拔活動，參賽者透過自我介紹、分享水土保持的觀念想法，也有學生針對吉祥物舞蹈、歌曲或服裝等進行創意展現，透過拍攝影片報名參加徵選。

台中分局長邱啓芳表示，這次報名的小小候選人來自全台9縣市，過程中準備服裝、練習舞蹈、學習水保知識，每位都認真準備，展現獨特魅力，此活動鼓勵學童從中了解水土保持知識，提昇榮譽感及使命感，從參賽影片用心後製亦可見師長的投入及高度支持。

形象代言人徵選活動經過短影片徵選、網路人氣投票及評審會議等選拔，水精靈小小形象代言人由坪林國小二年級王羽喬獲選，而土精靈代言人是雲林縣水林鄉的中興國小五年級張耀鵬及六年級陳耀亮。台中分局授予得獎者獎狀、5000元圖書禮券及水保繪本等精美禮品。

邱啟芳表示，王羽喬穿上以環保素材製作的可愛水精靈服裝，加上生動活潑的表現，除獲選水精靈，也是網路票選人氣王；張耀鵬及陳耀亮精心準備背景及道具，以高度默契流暢演出改編戲劇，傳遞土精靈保土育水的重要性。

此外，「水、土精靈小小形象代言人」與水、土精靈吉祥物至里山倡議示範區的豐原公老坪旱溪自然生態園區，以「水土精靈出任務–守護水資源」為主題拍攝短片介紹水資源保育及利用，呼籲大家珍惜水土資源。

小小形象代言人未來也將從校園班級協助推廣水土保持觀念，讓更多的學童及親師關注水土保持議題，為環境永續共同努力。