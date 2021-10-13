印度變異株（Delta）侵襲之下，新冠肺炎突破性感染頻傳，許多國家也開始接種第3劑疫苗。近期一項刊登於《新英格蘭醫學雜誌》針對BNT疫苗的研究指出，接種第3劑疫苗可提升對Delta的保護力，尤其對年長族群更為明顯。學者指出，BNT第3劑的接種是有必要的，特別是針對年長者，不過在思考第3劑之外，也要將其他策略，如混打、次世代疫苗納入考量。

一項刊登於《新英格蘭醫學雜誌》針對BNT疫苗的研究指出，接種第3劑疫苗可提升對Delta的保護力，尤其對年長族群更為明顯。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

台大公衛學院團隊今分享國際針對完整接種、第3劑疫苗的研究，台北醫學大學口腔衛生學系教授嚴明芳分享一項刊登於《新英格蘭醫學雜誌》的研究，該研究分析了以色利4868名接種2劑BNT疫苗的醫院工作人員，發現完整接種半年後，IgG抗體濃度顯著降低，而中和抗體濃度則是於2劑疫苗施打後前3個月迅速下降，之後維持穩定，且男性中和抗體濃度較女性低、65歲以上老年人較45歲以下年輕人低。

另一篇同刊登於《新英格蘭醫學雜誌》的研究，則分析了美國18-85歲完整接種8個月後施打第3劑BNT疫苗的民眾，並將其區分為年輕和年長者。公衛博士張維容表示，研究發現，不論是針對武漢株或Delta，在接種第3劑BNT後1個月，中和抗體的濃度都較完整接種後1個月上升，對年長族群更是大幅提升。

在Delta保護力方面，針對年輕族群，原本完整接種後1個月，對Delta的保護力將下降22％，但接種第3劑後，保護力下降的幅度變低，顯示對Delta的保護力提升。年長族群方面，對Delta保護力的下降則從37％，減少至8％，顯示效果對年長者更為明顯。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，BNT第3劑的接種是有必要的，特別是年老族群。面對Delta病毒，在思考第3劑之外，也應考慮其他策略，如混打及未來的次時代疫苗，台大公衛團隊未來也會就此提出進一步分析。