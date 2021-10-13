知名藝人夏宇童自從傳出與孫協志陷入熱戀後，雖從未對外證實過戀情，但兩人卻經常被拍到同進同出的甜蜜畫面，穩定感情羨煞不少人。而看似感情順遂的她，近日卻在綜藝節目中自爆曾遭閨密及前男友背叛，讓她當時痛苦不堪，但即使如此她竟然還大方出席兩人的婚禮，讓現場來賓全傻眼。

夏宇童近日在綜藝節目中大聊自己過往感情，回憶起人生最痛苦的時刻，便是被前男友劈腿閨密的窘境，她表示當時的閨密因分手失戀情緒相當不穩定，她擔心對方的狀況不好而拜託當時的男友互相照應，兩人因此搭上了線。直到某天男友向她提出分手，她因突如其來的打擊而衝去找閨密哭訴，沒想到卻撞見男友竟與閨密在一起，她才驚覺自己才是最傻的那一個人，閨密及男友當時還上演了一齣恩愛戲碼，女生還哭倒在她面前請求原諒，讓她相當傻眼，但最後她仍選擇放手、成全他們。

事情經過幾年之後，閨密再度打電話來邀請她參加他們的婚禮，因為她認為兩人能走到最後都是夏宇童的成全，之後夏宇童竟真的答應對方的邀請，並送上超大包的禮金；但當夏宇童看到他們的婚禮影片後，才發現兩人出遊時的合照，竟與她及男友分手前的時間重疊，讓她當下感覺被污辱。而主持人小禎聽到後為她感到生氣，但也幽默表示「要是我就會上台致詞」，讓現場來賓全笑翻。