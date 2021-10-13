台中豪宅建商-雙橡園開發推動城市美學與在地藝文不遺餘力，日前在台中知名獨立中餐廳「頂粵吉品」頂級包場空間「星光盛宴大殿」，力邀將台灣音樂發揚於國際的「灣聲樂團One Song Orchestra」舉辦「秋夕音樂會」，藉由古典音樂的國際語言分享屬於台灣的美好樂音！

雙橡園開發已經連續策畫各項大型藝文展演活動，包括2013年秋紅谷音樂祭、國際泰迪熊展，2014年仲夏夜之夢，2015年轉角藝術季，2016年NTSO星空音樂會，2017年十面埋伏，2018年悟空，每場活動皆以炫目的美學饗宴轟動全台！

近二年受疫情影響，所有藝文團體及表演活動不斷被取消，遭受很大的損失，雙橡園原定七夕音樂會因此延至10／9舉辦。

規畫之初的規範是室內限80位，扣除音樂家26位編制及工作人員後，只能邀請近50位好友，但雙橡園仍堅持舉辦；9／20起，室內集會上限放寬，星光廳的音樂會可達276位，雙橡園採用拉大座位間隔的席位安排，每場共盛邀200位一路支持的好友共襄盛舉。

此次在中部極具盛名的頂級獨立中餐廳「頂粵吉品」，力邀將台灣音樂發揚於國際的「灣聲樂團One Song Orchestra」於全台唯一專場、獨享的頂級包場空間「星光盛宴大殿」盛大開演。

雙橡園開發總經理魏櫂良分享，因為瞭解灣聲樂團的精神，深深地被他們「古典音樂台灣化，台灣音樂古典化」的理念而感動，這些在地優秀的年輕音樂家，重新演繹了台灣的音樂元素與意象，讓屬於台灣的音樂能被國際聽見，多元不設限且充滿挑戰的演出形式，跳脫既定古典樂團印象，只要每聽一次，就感動一次，就佩服一次，更是驕傲一次，很令人動容。

灣聲樂團表示，星光盛宴大殿氛圍華麗寬敞，廳內挑高7米且全場無樑柱阻隔干擾，搭配頂尖音響設備與高解析畫質P3 LED 500吋電視牆，讓整體音場效果呈現顯得非常優美，足以媲美國際級的音樂廳；前後錯落的席位安排及增加舞台寬幅，讓每一位賓客不僅距離舞台更近，還能享受最佳的聲音與視野，從舞台上指揮家的表情、演奏家的拉弓動作，都能讓賓客完全投入，親炙指揮與演奏家的魅力。

雙橡園開發成立邁入18年，以全台唯一的「豪宅3.0」尊榮服務，在中部豪宅市場走出獨特風格。雙橡園表示，除了不斷與時俱進，更以提昇企業文化底蘊和建築業的藝術內涵為精進動力，持續為城市注入台灣在地最濃厚的情感，實現專注為城市及住戶帶來更多美學視野及優生活型態。