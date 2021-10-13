蘋果官網公告美國時間28日下午將公布2021會計年度第4季（截至9月底）的季度財報，iPhone 13系列銷售、交期拉長、缺料問題、以及中國限電、今年第4季營運展望等議題，預料將是法人關注焦點。

iPhone 13系列銷售狀況是否受到供應鏈缺料影響，市場高度關注。彭博（Bloomberg）今天引述匿名消息人士報導，由於晶片短缺，蘋果可能減產iPhone 13系列，減產量可能下砍1000萬支，主要是博通（Broadcom）和德州儀器（TI）等關鍵晶片供應大廠無法供應充足的元件。

根據科技網站TechInsights和iFixit日前拆解iPhone 13機種分析，德州儀器主要提供面板功率元件等，博通供應無線充電接收器晶片和射頻前端模組等。市場原先預期今年iPhone 13系列出貨量上看9000萬支。

此外中國限電措施持續，市場也關注蘋果供應鏈是否受到限電影響，美系外資法人報告日前分析包括ABF載板、積層陶瓷電容（MLCC）、以及銅箔基板（CCL）廠商在中國產能用電量較其他高耗能如鋼鐵、石化、採礦等要低，限電影響程度有限。

蘋果主要合作夥伴鴻海集團在中國廠區產能狀況也備受關注，中國媒體9月底引述鴻海旗下富士康相關人士報導，富士康在深圳、鄭州、成都等地主要園區正常營運，iPhone組裝廠生產正常。

中國媒體8日指出，富士康深圳廠區每天有超過10萬支iPhone 13完成組裝生產，為確保產量，需招聘20萬名生產線員工，不過鄭州廠區十一長假後並未啟動大規模招工。

中國天風證券研究報告日前分析，中國能耗雙控極限電限產對蘋果iPhone供應鏈影響有限，因為蘋果是重要客戶，產能可獲優先保證；蘋果供應鏈廠商多是當地重點企業，受限電政策影響小，供應鏈廠商也可透過離峰時間生產或是產能調配等措施因應。

不過天風證券評估，iPhone 13交貨周期持續拉長，平均全球交貨時間達21天，其中高階版iPhone 13 Pro和Pro Max交期拉長到36天，iPhone 13 mini交期拉長至16天。