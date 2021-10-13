崔姓病患前年11月陰莖繫帶上長出0.5公分小囊腫，前往振興醫院泌尿科求診，經手術切除後，他的龜頭部位產生破洞，排尿時會有2道尿柱，又勃起時疼痛，後經轉診到榮總治療，經醫師診療認定有修復上困難。崔男憤而委由律師控告動手術的黃姓醫師修法前的業務過失傷害罪，士林地檢署偵結，認為黃姓醫師使用的手術治療，屬較易清除囊腫的方式，且不易復發，符合醫療常規，予以不起訴。

崔男提告指出，黃姓醫師切除囊腫時，要注意不可切除其他組織，但他卻誤切到龜頭，導致龜頭破洞，排尿時會有2道尿柱，尿道下方遺留瘻管結構、且包皮與龜頭黏連，後經他轉診到榮總求助，得知二度手術，可能會有尿道變窄的情形，告訴代理人更指，黃醫師沒有告知風險，若事先知道，崔就不會同意進行手術。

但醫師表示，手術風險有術中出血、術後癒合不良，感染等風險，都有清楚告知，手術順利切除囊腫0.5公分，沒有切除其餘部位，經縫合後，有開抗生素以及藥膏塗抹。崔術後癒合不良，可能是體質、外力、疾病或傷口與內褲摩擦所致，至於排尿「分岔」不影響排尿、勃起，不建議再次開刀。

檢察官根據病理檢查報告，黃使用手術切除，確實比切開或抽吸等方式，較能完全且不容易復發，依醫療常規，尚無法預防醫師在手術誤切尿道或其他組織，且臨床上，生殖器勃起會影響傷口癒合，又無特別藥物預防，醫師也只能告知盡量避免勃起，依醫療常規，黃難以預防病患所受到的傷害，認定醫師罪嫌不足，予以不起訴。