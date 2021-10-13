真好康！明天就是九九重陽節，已經連續3年舉辦重陽敬老活動的台南市議會，今年不僅大手筆端出最大獎4天3夜郵輪行，提供老人家扭蛋機摸彩，前來參加的百歲人瑞，每個人還可獲贈市價上萬元的2錢重大金牌。議長郭信良更趁機呼籲中央政府，目前疫情已逐漸減輕，應該讓郵輪業恢復經營，如此不僅可增加國內觀光的選擇，也能達到提振經濟的效果。

郭信良指出，傳統重陽敬老活動都是到長者家中致贈賀禮，不敢讓長輩們有過多的移動，但卻忽略長輩們就像小孩子一樣，喜歡新鮮的事物，也喜歡鬥熱鬧，其實只要做好準備，長輩們都很樂意出門走走，基於此一想法，議會才決定將重陽敬老活動，以同樂會的方式呈現。

今年九九重陽節，台南市議會大手筆端出豐富的敬老禮品及摸彩品，希望讓老人家開心。（洪榮志攝）

郭信良強調，議會舉辦的敬老表揚同樂會已經做出口碑，得到老人家們的肯定，像是家住安平的郭簡彩鳳阿嬤，日前還親自製作2大盤的桂圓紅棗洋菜凍送來議會，感謝議會用心舉辦重陽敬老活動。郭信良說，只要社會大眾繼續支持，只要百歲長者們喜歡，市議會的敬老表揚同樂會就會繼續舉辦下去。

郭信良還認為，敬老活動成功的秘訣，就是要做出新意，他也特別感謝亞德客國際集團、台灣首廟天壇、四草大眾廟、虎頭蜂集團、雲頂集團星夢郵輪等贊助單位，因為大家齊心投入，讓議會可以持續推出扭蛋機這類的創意，獎品豐富又好玩，讓老人家們都樂開懷。