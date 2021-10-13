李姓男子向全球人壽投保癌症終身險，罹患大腸癌後，因併發症11度置換輸尿管，事後申請理賠，全球人壽卻拒付其中5次保險金共100萬元。李男提告，台北地院認為，全球人壽不能在保險契約文字上，片面做不利被保險人的解釋來規避責任，因此判全球人壽應如數給付，可上訴。

李男主張，他2007年間投保「全球人壽防癌終身健康保險」，保險契約有效期間確診罹患大腸癌，引發輸尿管相關併發症，2014年至迄今共動了11次手術；依照保約，每次手術應給付他20萬元醫療保險金，全球人壽卻拒付其中5次，因此提告請求給付100萬元。

全球人壽抗辯，李男接受的輸尿管置換術，是為治療「治療癌症所引起的併發症」，並非以治療「癌症」或「癌症所引起併發症」為直接目的的醫療行為，且置換術是「醫療處置」，不屬於手術，不符合理賠條件。

北院認為，併發症可再細分為疾病併發症、治療併發症，前者為疾病在自然病程中，可能併發出其他病症，後者則為因檢查或治療疾病所衍生的併發症，因此，保險契約原文為「以此癌症或此癌症所引起的併發症為直接原因」，應包括治療所引起的併發症或後遺症。

北院並指，一般人願意額外支出保費，就癌症併發症部分一併投保，就會預期「癌症本身」、「癌症引起的併發症」及「治療癌症引起的併發症」都在保障範圍內；全球人壽為具有規模的大型保險公司，有較充分的資訊、精算能力和法律知識預作評估，如果要有意排除給付「治療併發症」，在擬定保險條款時，就應寫的更清楚，不能等到理賠時，在片面為不利被保險人的解釋，來規避應承擔的保險契約責任。

北院根據病歷，認定李男確診癌症，並因癌症引起病發症，經醫師診斷須接受輸尿管置換術，因此判全球人壽應如數給付100萬元。