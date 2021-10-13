總統蔡英文在今年的國慶演說中首度提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，進而引起「隱形兩國論」、「華獨」的解讀。台北醫學大學通識教育中心教授張國城對此表示，這些都是過度解讀，兩岸互不隸屬也是事實，總統的國慶演說主軸仍是維持現狀。

張國城認為，中國對台政策有其近程、中程、遠程的規劃，不會因為台灣哪一句話跟著起舞，這是大國特色。兩岸不論是要和要戰，決定權在中國，不必期待台灣的談話會引起什麼作用。不過隨著中國實力增加，國際疫情尚未緩解，情勢對台灣顯得更為嚴峻，雖然我們得到的國際聲援比過去多，但誰也不能確保衝突真的發生的時候國際社會會怎樣做，自立自強才是對台灣最重要的保障。

台灣韜略策進學會副理事長張宇韶表示，可以理解媒體以「兩國論」下標，但是不論要用兩岸或是中華民果與中華人民共和國等任何名稱，互不隸屬就是事實，更何況過去馬英九也說過，「兩岸是互不隸屬、互不管轄、各自獨立的政治實體。」

張宇韶說，要批判蔡總統的國慶演說與1999年的「兩國論」的關聯，要先考量時空背景差異。1999年台灣才完成民主轉型三年，提出兩國論會被視為現狀改變者，而現在的台灣已經進入公民社會；1999年美國還在推動交往政策，現階段台美關係不可同日而語；1999年中共還有江八點，江澤民還會說尊重台灣民眾當家自主的決心，現階段只有寄希望於習近平與中國夢。

民進黨立委羅致政則表示，兩岸不管怎麼稱呼的確互不隸屬，總統傳遞不會屈服於壓力的立場在國際社會被清楚認知，各國政府的發言，沒有一個國家是批評台灣，或是把台灣視為麻煩製造者，幾乎所以評論都把兩岸緊張關係歸因於中國的擴張與對台灣的打壓，區域不穩定來源不是台灣造成的，而是來自中共的野心。