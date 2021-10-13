因市場正在等待即將出爐的美國通膨相關數據，因此13日日股出現上下震盪走勢。早盤結束時，日經指數收28,168.99點，跌61.62點或0.22%。東證收1,978.16點，跌4.52點或0.23%。

屆時若美國通膨大增的話，有可能逼迫聯準會提早升息，因此，市場將資金從全球景氣復甦相關類股中抽離，轉進經濟重啟後，因而受惠的日本內需族群。

所以，曾紅極一時的航運股跌2.6%，鋼鐵股也跌1.7%。受到美國同業跌至兩個半月新低後，半導體族群走軟，Screen控股跌2.7%，信越化學也跌1.4%。

樂天證券認為，由於美國經濟成長似乎被高估，加上中國大陸景氣前景受到恒大債務問題所影響，市場的基金又回流到日本內需相關類股上。

由於電影院重新開放，以及卡通電影龍與雀斑公主受到歡迎，電影公司東寶獲利大增，股價也大漲5.1%。

虧損兩季後的百貨業者J.Front Retailing漲9.4%，因為在上個財季重新轉虧為盈。至於對手高島屋因需求疲軟而下修財測，但也上漲1.3%。

軟體測試業者Shift在公布極優的財報後，股價飆漲12.1%。

由於成本增加以及晶片短缺，車商不得不減產，銷售量也跟著下滑。因此，立邦塗料下修財測，股價大跌7.9%。