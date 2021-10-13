上市公司昨日公布完畢9月營收，根據台灣證券交易所統計，9月全體上市公司為3兆4,610億元，年成長4,916億元，增幅16.56％，營收成長公司共603家，衰退公司共351家。累計前3季全體上市公司營收總計27兆5,680億元，年成長4兆2,544億元，增幅18.25％。

9月營收呈現成長趨勢主要產業為航運業、油電燃氣業及鋼鐵工業，衰退趨勢主要產業為觀光事業、貿易百貨業及汽車工業。

成長產業中，航運業因疫情影響供需失衡，帶動貨量成長及運價上漲；油電燃氣業因油價走高，石化基本原料價格上漲；鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫所致；營收衰退較大產業中，觀光事業及貿易百貨業因受國內外疫情影響，而汽車工業則因晶片短缺影響供應。

前3季累計營收呈現成長趨勢前三名產業為航運業、塑膠工業及鋼鐵工業，衰退趨勢產業為觀光事業及金融保險業。