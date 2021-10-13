台中市府勞工局7月12日起推動「安穩雇用2.0計畫」，鼓勵雇主提供工作機會雇用失業勞工，至今已推介媒合超過500人次，計畫原已截止，現延長至明年12月31日止，雇主雇用最高可領3萬元，勞工從業最高可領2萬元。

勞工局長張大春表示，國內疫情漸趨緩，市府首要目標就是從開發工作機會開始振興就業，勞工局鼓勵雇主多提供各類工作機會，向勞動部爭取「安穩雇用2.0計畫」獎助津貼。

雇主參加資格包含沒有實施減班休息且投保就業保險的民營企業、團體或私立學校，雇用1名失業勞工從事全時工作每滿2個月獎助1萬5000元，最高可領3萬元。

此外，參加計畫的勞工在從事全職工作後滿2個月獎助1萬元，最高可領2萬元，若是部分工時工作，雇主及勞工也可分別領取1萬5000元及1萬元的獎助津貼。

就業服務處指出，剛滿26歲且具有機械工程繪圖專長的小賴，自大學畢業後就一直想找個可以發揮專長的工作，受疫情影響未找到合適的工作。

經就業服務員評估小賴符合「安穩雇用2.0計畫」失業勞工的身分，並考量小賴的職能包含熟悉使用AutoCAD／Solidwork等軟體繪製機械工程圖，具機械設備設計方面的專業知識，加上住所鄰近大雅區，就業服務員推介小賴到一家塑膠製品製造公司擔任機械製圖員，面試順利並錄取，就業成功迄今近3個月。

該公司主管及同事皆對小賴在工作上認真負責及專業能力讚譽有加，小賴與同事相處融洽，團隊合作方面順利完成交辦任務，業者感謝市府推介專業人才並領取到計畫獎勵補助，公司決定繼續透過「安穩雇用2.0計畫」再招聘專業及優秀人才。

就服處指出，雇主及勞工皆須先到市府各就業服務站台辦理求才求職登記，並於台灣就業通網站線上申請參加計畫，經就業服務處開立推介卡給失業勞工及進行就業媒合，就業成功及加保滿30天後，就可由雇主併同勞工的申請資料向就業服務處申請「安穩雇用2.0獎助津貼」。