交通部長王國材針對增設頭橋站，表示已補助縣府450萬元進行可行性評估，可以的話就納入民雄鐵路立體化工程。（呂妍庭攝）

立委陳明文說，民雄工業區和頭橋工業區人口數近4萬人，增設車站可增加便利性。（呂妍庭攝）

立委陳明文說，民雄工業區和頭橋工業區人口數近4萬人，增設車站可增加便利性。（呂妍庭攝）

鐵道局長伍勝園簡報時表示，民雄鐵路高架化工程目前進度如期進行中。（呂妍庭攝）

嘉義縣民雄鐵路高架化工程正在進行綜合規畫及環境影響評估階段。（呂妍庭攝）

嘉義縣民雄鐵路高架化工程進入綜合規畫階段，今立法院交通委員會在召集委員陳明文安排下，交通部長王國材、鐵道局長伍勝園等官員至嘉義縣考察交通建設，首站針對民雄鐵高增設頭橋站，王國材表示已補助縣府450萬元進行可行性評估，可以的話就納入民雄鐵路立體化工程。

陳明文說，立法院交通委員會考察，第一站就到民雄的耀明宮，和交通部、鐵道局勘察嘉義鐵路高架化增設頭橋站辦理情形，強調頭橋站設置是很多民眾向他建議，他也多次提出質詢，分別在2019及2020年兩次正式提案，要求交通部對鐵路增設頭橋站作可行性評估，在他堅持下，交通部9月17日核定嘉縣鐵路高架化增設「台鐵頭橋站可行性評估」補助經費450萬元，交由縣府來執行，增設頭橋車站訴求露出曙光。

陳明文說，民雄工業區和頭橋工業區人口數近4萬人，增設車站可增加便利性，未來可服務福樂村、興南村、金興村居民多達1萬5000人，加上通勤預估人口2萬人，不亞於民雄車站及嘉北車站，且未來還有中科院航太園區設置，確實有設站的充分條件。

王國材表示認同陳明文看法，指頭橋站很重要，所以已補助縣府做可行性評估，如果可以的話，就納入鐵高計畫內，並要求鐵路局在可行性評估提出後，加速審查與後續作業，盡可能配合民雄段高架工程進行。

稍後一行人轉往民雄車站，了解目前民雄鐵高進度，伍勝園簡報時表示，民雄鐵路高架化北起頂寮路平交道北側，南至嘉北站北端，全長約8.92公里，總經費157億元，正在進行綜合規畫及環境影響評估階段，預計2023年底前動工，2030年通車，目前進度順利。