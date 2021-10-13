配合時序轉換，日勝生加賀屋日本料理餐廳「天翔廳」於10月14日起推出秋季「一葉落」會席料理，每客售價2850元+10％。「一葉落」有「由一片落葉宣告秋天到來」的含意，日勝生加賀屋表示，本季菜單不只「吃意境」，料理長更將「季節感」發揮極致，嚴選許多當令食材如蟹、菇、果實入菜。

夏秋交替之際，正是大地最美麗繽紛的時節。說到繽紛，秋季料理一眼望去很難不被「淡紫色」吸物(湯)「蟹真薯 薄葛仕立」吸引，紫色勾芡(薄葛)顏色取自「紫高麗菜」，同時呈現秋天植物「紫絨鼠尾草」意境。秋天是吃蟹的季節，湯中被芥藍覆蓋的「蟹真薯」即是由「松葉蟹」混魚漿、大和芋等食材做成，一口咬下鬆軟，而蟹肉彈牙。

春耕、夏耘接著秋收，結實累累的成果展現在豐碩的秋季料理上。燒物「秋鯖炭火燒」呈盤如落葉被風吹過，其中看到中央以「黃色」沾醬點綴，沾醬是柿子和白酒製成的「白酒甜柿泥」，不只呼應繽紛色彩，更巧妙將秋季盛產食材入菜。柿子泥甜味中和鹽燒鯖魚的炭火味，此外，出菜前的最後一道功夫是噴上「橙醋」，增加口感層次還很解膩。

這季御飯物「秋茸炊飯」可說是菇類雲集，先以芥花油炒香「特級牛肝菌、黃牛肝菌、鮑魚菇」，接著加入菇水煮越光米，菇味滿溢口中，大肆宣告秋天到了！而特別巧思是料理長在飯上撒了點芹菜和蔥緩解菇味，讓整體味道更加和諧。

收成的季節就是要吃果實！台物(鍋)「黑毛和牛果香鍋」集結「龍眼乾、鳳梨乾、白蘿蔔、水梨」與昆布熬煮成充滿果香的高湯，由於湯底使用大量水果會愈煮愈酸甜，第一口和最後一口肯定有不同風味。牛肉選用日本九州A5黑毛和牛，油花分布均勻，煮到肉色呈粉色時食下最為軟嫩，建議搭配當季時蔬享用。

壓軸好戲甘味(甜點)「落花生」，花生在台灣一年兩穫，大約10月後可收成第二次，在花生盛產的季節當然要好好利用，料理長將花生粒、花生醬、甚至花生粉都融入甜點中。甜點主角「花生起司」由「新竹」花生醬和奶油起司、鮮奶油等製成，搭配師傅手工剝花生粒、「鹿港」花生粉，把台灣在地花生特產通通用上，吃一口花生起司，嗅覺和味覺馬上感受到濃厚花生香味。當然，如果只有花生顯得單調些，料理長鋪了全天然覆盆莓優格在底層，討喜的淡粉紅色全取自法國進口覆盆莓，當味覺逐漸被花生「甜膩味」覆蓋時，就靠覆盆莓優格的「酸爽」解膩。

花生放在最後一道出場，也隱含對客人的祝福，花生向下扎根又叫「長生果」，不僅是健康長壽的吉祥寓意，也是中國人說的「好事花生」。歡迎貴賓來日勝生加賀屋品嚐不論在「食材選用」、「呈盤意境、顏色」都充滿秋季氛圍的料理，也將滿滿祝福帶回家，期待下一季又會有哪些美味、驚奇的料理