成功的男性背後都有默默付出的女性，但現實中總是有男人無情地拋棄自己的伴侶。《網易》網站近日分享摩羯座、巨蟹座、處女座的女生總是在愛情中吃了太多的苦，卻總不能圓滿，實在讓人心疼。

TOP3摩羯座

在摩羯女的思想中，她們認為愛情不需要經常表現出來，即使是結婚紀念日、對方的生日都不太在意，如果丈夫是浪漫的人，可能會覺得與她們生活太枯燥煩悶。摩羯女很直爽，但是沒有繼承直女的優點，說話的時候總是表現得生硬，難以接近，讓對方無法承受，最後可能無情地拋棄。

TOP2巨蟹座

巨蟹女很沒有安全感，所以總是向對方索取，隨著時間的流逝，對方也會有煩惱。重視家庭的巨蟹女總是為了家、為了孩子，默默地付出著，對待丈夫也像媽媽般非常的照顧，但在對方眼裡平淡的生活總是少了一絲情趣，偷情的可能性很高！

TOP1處女座

處女女因為有女性主義的自卑感，如果對方比自己強，她們會很難接受，但是如果對方沒有自己的長處，反而會覺得對方不值得依靠。處女座的人很聰明，總是有很多想法，什麼都追求完美的處女座，結了婚反而常常後悔，想著如果自己是單身的話，一定會過著比現在更好的生活。