嘉義縣大埔鄉16、17日舉辦水庫節，情人公園的同心橋與湖景相映成美。（廖素慧攝）

嘉義縣大埔鄉水庫節，搭遊艇走「藍色公路」遊湖，飽攬湖光山色。（廖素慧攝）

嘉義縣大埔鄉16、17日舉辦水庫節，情人公園是拍網美照及打卡的夯點。（廖素慧攝）

嘉義縣大埔鄉長吳明勳推薦走藍色公路，上觀景樓俯瞰水庫的明媚風光。（廖素慧攝）

老鷹盤旋天際，搜捕食物，像戰鬥機般的英姿。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣大埔水庫節16、17日在大埔情人公園登場，最夯玩法是搭遊艇走「藍色公路」探訪祕境峽谷、山豬島、釣魚平台體驗垂釣樂、老鷹爭食、觀景樓俯瞰水庫，盡攬「黃金4小時」的晨曦及夕照美景，湖光山色，令人心曠神怡。

大埔鄉長吳明勳表示，曾文水庫幾乎全境在大埔鄉，近年來在地人文歷史加入創意，鄉公所推動水路「藍色公路」新遊程，搭遊艇享受徐風拂面，寧靜湖景，探訪聽歌劇《公主徹夜未眠》長大的山豬，觀看夜鷺及老鷹爭食的自然生態，體驗釣魚平台一竿在手的樂趣。

吳明勳說，老鷹（黑鳶）在水庫特有的上升氣流中飛翔天際，360度盤旋、翻轉、俯衝搜捕食物，像戰鬥機般驚心動魄的英姿，讓人驚嘆大自然生態的絕妙。

吳明勳說，「觀景樓」約有7層樓高，就在遊艇碼頭，登高俯瞰曾文水庫大壩、湖面景色，視野絕佳，水庫有「黃金4小時」美景，上午6時至8時晨光、下午5時至7時的夕陽，各有風情，來大埔最能紓壓放空。

嘉義縣長翁章梁推薦「大埔鄉是嘉義縣唯一的祕境，能看到山豬與老鷹！」，他說，他非常喜歡大埔，只要開車進到大埔立即感受紓壓放鬆的氛圍，疫情己稍趨緩解，16、17日周休二日，全家到大埔鄉旅遊，還能吃到沙鍋魚頭、筍子等在地美味料理，滿足心靈與味蕾。

吳明勳表示，10月16、17日來參加大埔水庫節活動，共有7次機會可以抽機車、金飾等豐富好禮，還有「衝浪趣」、「飛盤趣味競賽」、「水資源闖關」與「老街巡禮」等免費遊戲，並可兌換紀念品，相關資訊可上「嘉義縣大埔鄉公所」臉書粉絲專查詢。