王宥忻在《向宇宙下訂單》節目中，教大家成為時間管理大師。（固力狗娛樂提供）

王宥忻在直播節目中分享心路歷程，幫助更多人找到夢想、縮短奮鬥的時間。（固力狗娛樂提供）

王宥忻零偶包，在影片中飾演貪小便宜的奶奶。（固力狗娛樂提供）

王宥忻零偶包，在影片中飾演貪小便宜的奶奶。（固力狗娛樂提供）

「財富女神」王宥忻立志成為台版歐普拉，她在第7集直播節目《向宇宙下訂單》中，分享「時間管理大師！CEO時間管理術」。她零偶包化老妝扮演貪小便宜的奶奶，連她的小孩都認不出來，問說：「你是誰？」王宥忻笑說：「生活中我們扮演很多角色，比如說你可能是公司的頂尖業務員、家裡的賢內助、小孩的媽媽等等....在每個崗位上要有那個角色的樣子。透過對於不同人觀察及心態的揣摩，飾演的時候就能夠更到位。」

她分享時間管理秘訣表示，每個人一天都只有24小時，怎麼運用時間，就決定了你有怎樣的未來。「浪費別人的時間等於謀財害命，浪費自己的時間等於慢性自殺」。她也提到，每個人都期望向宇宙下訂單，如果自己的行為和想法偏負面和悲觀就會創造負面和悲觀的人生，所以重點是如何改變自己的思維和作法，讓自己可以往好的方向發展，過上更好的日子。

她在每週五的直播節目中，分享心路歷程還有創業經驗，幫助更多人找到夢想、縮短奮鬥的時間，每次直播完後都收到很多的感謝跟回饋，讓她覺得非常有意義。她近期也曝光一支影片，影片中她的一雙兒女竟然可以矇眼看字卡。她表示，從小到大一直對超能力很有興趣，認同台大校長李嗣涔對超能力的研究，發現人有很多未開發的潛能，開發超能力的黃金時期是6-12歲，所以她訓練小孩學習矇眼溜直排輪、矇眼看字卡，希望增強小孩的專注力以及提升學習力，小孩記東西更加快速有效率，也獲得更多自信。

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