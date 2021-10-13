雲林縣斗南鎮農民自救會「改革聯盟」總顧問簡錦全等人，13日前往雲林地檢署按鈴申告，告發農委會主委陳吉仲等共5名相關官員，違反農會法第47之3條第1項非法妨害農會總幹事選舉，強調農委會黑手伸進斗南鎮農會，農民必需反抗不公不義的政治黑手。

簡錦全與自救會農民代表等6人，13日在律師蘇煥智、張鴻翊陪同下，到虎尾鎮雲林地檢署按鈴控告陳吉仲等官員，並高舉「未審先判違法濫權」等白布條表達訴求，斗南鎮長沈暉勛、遭農委會解除斗南鎮農會理事資格的吳錦宗到場聲援。

簡錦全表示，自救會之所以提出告發，主要是針對斗南鎮農會理事吳錦宗涉及農會選舉賄選一事，農委會明知依據農會法第46之1條第2項規定，需判決確定才能解除職務，但農委會卻「未審先判」，濫用不符構成要件的農會法第46條解除吳錦宗的理事職務。

斗南鎮農會因此召開臨時會員代表大會，依農會法第46條之1第2項規定，決議吳錦宗不必解除職務，也不遞補理事。農委會則因農會遲未遞補理事，一直未公布候聘總幹事名單，因此農會至今仍未完成總幹事遴聘。

簡錦全說，農委會違法剝奪吳錦宗的理事職務，就是為了介入斗南鎮農會總幹事的選舉。農委會以貌似合法實為非法的手段，妨害吳錦宗行使遴聘總幹事的投票權，應已構成農會法47之3條非法妨害選舉的犯罪行為目的。

農委會公文則指出，依農會法46條規定，農會理、監事及總幹事如有違反法令、章程、嚴重危害農會之情事，主管機關得報經上級主管機關之核准，或逕由上級主管機關予以停止職權或解除職務。