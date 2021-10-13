香港女星李蔓瑩2011年以電影《開心魔法》出道，近期她參加杜汶澤喱騷網路節目《為何深夜總是餓》走紅，臉蛋甜美的她擁有32E雄偉身材，11日她剛過31歲生日，她曬出自己到飯店慶生美照，可見她穿低胸裝露出事業線，跟迷你版的壽桃相比，半球相當吸睛。

李蔓瑩因演出《開心鬼》系列電影第六集《開心魔法》，被封為新一代「開心少女」，她因臉蛋神似李嘉欣，被封為「E Cup林嘉欣」，是新一代宅男女神，平時除了演藝工作也是知名直播主。私下的她相當愛貓，和2歲的多愛貓Nigo相依為命，透露第一次看到Nigo是在澳洲工作時，朋友從香港的寵物店拍了Nigo的照片給她，當時令她印象深刻，沒想到回到香港後，Nigo還在店裡沒有找到主人，寵物店老闆則透露主因是Nigo身體不好。

李蔓瑩露事業線過生日。（圖／翻攝自reneebobo IG）

李蔓瑩之後心軟決定將Nigo帶回家照顧，帶Nigo看醫生後發現牠耳朵、眼睛、皮膚都生病，醫生更說牠舌頭有水泡，必須立刻動手術，幸好手術成功，Nigo康復後和李蔓瑩更加親近，李蔓瑩說每每想到這件事都覺得很感人，「我與牠經歷過生命危險的時刻，窩心直至現在。」

近日李蔓瑩到飯店吃大餐慶祝31歲生日，她貼出美照並寫下：「Again happy birthday to me!趁住生日，貪心少少，除了生日快樂之外，希望大家日日都快樂，特別在這個時代」，引來網友大讚她比後面的夜景更美，她更透露過的是「中西合璧」的生日，有生日蛋糕還有壽桃，而她性感打扮相當吸睛，引來2萬多人按讚並祝她生日快樂。