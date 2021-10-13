以色列和阿拉伯聯合大公國的外交部長預計明天在華府與美方召開三方會談，伊朗問題預料將成為議程重點討論事項。

對伊朗的共同擔憂，是以色列與數個波斯灣國家去年達成「亞伯拉罕協議」（Abraham Accords）、展開關係正常化的主要催化劑。法新社報導，鑒於美國總統拜登對德黑蘭當局的初期外交政策成效有限，伊朗問題預料將成為明天三方會談的重要議題。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將和以色列外長拉皮德（Yair Lapid）、阿聯外長阿布杜拉（Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan）召開個別和集體的會議。三方上個月已在線上召開過類似會議。

亞伯拉罕協議被美國前總統川普視為任內一大成就。以色列與阿聯達成協議後，巴林和摩洛哥旋即跟進，是數十年來首批與以色列建立正常雙邊關係的阿拉伯國家。

拜登政府多項政策都與前朝南轅北轍，但仍肯定川普在亞伯拉罕協議上的貢獻，即便這份協議因無視巴勒斯坦困境而引發外界批評。

一名國務院高官表示，亞伯拉罕協議可以「協助實現一個更和平繁榮的中東」。

這位要求匿名的官員表示，亞伯拉罕協議「並非用來取代兩國方案（two-state solution）。我們希望關係正常化能產生一定影響，進而推動以巴問題的進展」。

這位官員表示，美國、以色列和阿聯這3國將宣布成立工作小組，拓展能源、水源方面的合作，同時推進宗教的共存。

這位美國官員表示拜登政府「積極努力推動」以色列與阿拉伯國家的關係正常化，但婉拒提供具體細節。