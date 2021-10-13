李姓孕婦於10月10日下午發現羊水破了，丈夫開車載她要到醫院，不料卻塞在國慶連假車潮中。丈夫緊急向在路邊做交通疏導的警員求援，女警見狀騎警用機車為汽車開道，順利將李婦送到醫院生產，母子平安。

當時旗山警分局美濃分駐所警員黃姿穎在旗山區延平二路與樹人橫路口執行交通疏導勤務，23歲張姓男子著急向警方揮手求助說：「警察小姐，我太太羊水破了，肚子疼痛難受，可能即將臨盆，要趕到醫院生產。」

當時員警聽後，心想若再通知救護車，恐怕會來不及，於是立即騎著警用機車開道，沿路開啟警示燈、鳴警報器，護送開道。在警方的幫助下，將原本15分鐘的車程縮短為5分鐘，順利將孕婦送達旗山醫院，並生下1名國慶女寶寶，母子均安。

張男對警方的協助一再表示感謝，還說要包個紅包給即時協助開道的女警，以表感謝之意。但警方連忙婉拒，並恭喜母子平安，對於能協助孕婦生產，警員的內心充滿喜悅。