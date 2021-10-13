基進黨立委陳柏惟即日起苦行選區100小時反制罷免。（陳柏惟服務處提供／王文吉台中傳真）

針對林佳龍臉抒發文挺陳柏惟，刪Q總部發言人MAX喊話「林部長、林市長、林委員捫心自問」。（刪Q總部提供／王文吉台中傳真）

前交通部長林佳龍臉書發文力挺基進黨立委陳柏惟，強調「罷免不應是選舉延長戰、惡意罷免沒有正當性」。對此刪Q總部喊話林部長、林市長、林委員捫心自問「您應該對於肇事逃逸是同仇敵愾才對、他政見跳票辜負的是您曾經的子民、他荒誕質詢降低立委的素質。」

刪Q總部細數陳柏惟反對採購WHO國際認證疫苗，卻編造謊言說是擋大陸疫苗；他在國會殿堂批評立委同仁是雜碎、卻不允許一般市民對他的言語批評；甚至在台中生煤管制條例被中央一只行政命令宣告無效時默不吭聲；在疫情嚴峻的時刻抹黑台中市政府丟棄疫苗。

刪Q總部還提到，陳柏惟至今仍未兌現承諾在霧峰買房的落地生根支票；承諾中火停機1天跳票後，直接轉向護航，還戲謔地說政見完成87％，「林市長，他辜負的是您曾經的子民們啊！」

刪Q總部指出，陳柏惟在立院質詢挖砂埋淺艦、成立內交部、邀港人來台當兵、台語質詢刁難國防部長、質詢疫苗在說蝦子是男人加油站。語重心長喊話「林委員，他這是在降低立委的素質啊！」

刪Q總部提到，陳柏惟面對選民及社會大眾吹噓欺騙自身經歷，聲稱自己當過多少片的製片最後被抓包才改口說是在製片組工作。

刪Q總部質疑，陳柏惟面對自己的過往否認到底，否認賭博，甚至肇逃第一時間其團隊都先否認，還反控罷免方抹黑，最後發現判決書被公布才出來承認，卻依然吱嗚其詞，否認知道自己撞到人，還辯稱自己是主動到案說明，明明是被警方循線找上門，這就是在說謊。

「林部長，您在交通部任內應該對於肇事逃逸是同仇敵愾才對呀？」刪Q總部最後重申，我們有超過4萬名鄉親連署要罷免他，究竟是我們這4萬多鄉親都是惡霸，還是真正的惡霸只有一個？