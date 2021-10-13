基進黨立委陳柏惟罷免案將於本月23日投票，陳為反制罷免今日（13）起在選區內「100小時徒步行走」，引發各界熱議。台中選委會今晚7點也將舉辦「公辦電視罷免說明會」，據了解，陳本人將會首度「正面對決」罷免案領銜人楊文元。

台中市選委會今日已將「陳柏惟罷免案公辦電視罷免說明會」影片上傳YouTube，預計晚間7點開始同步直播。根據過去罷免案先例，說明會將採各自闡述形式並無交互詰問，每階段由罷免案領銜人、被提案罷免人各自說明若干分鐘，向選民傳達自己提案罷免與爭取支持的相關訴求。

針對陳柏惟發起「100小時徒步行走」活動，罷免陳柏惟總部今日中午12時許在臉書發文，懇請台中市政府警察局一定要好好保護陳，因為他們希望陳在過程中不會發生任何意外，讓他一路平平安安走完他的任期。

不僅如此，罷免陳柏惟總部強調，除陳柏惟本人，也要麻煩隨行的人員隨時幫陳補充水分以免中暑，還要隨時注意他的身體狀況避免他體力不支送醫、注意路上可能會絆倒的障礙物以免扭傷、注意人行道的路樹、注意一定要靠路邊行走、注意旁邊的車輛，也記得下雨天一定要幫陳準備雨衣，如果有需要他們也可以送過去 ，因為表達訴求不一定要淋雨。