《翻滾吧！男人》將在美國自由影展播映。（2021自由影展提供）

2021第二屆自由影展（Free Crossing Film Festival）將於11月開跑，今年選映五部優秀台灣紀錄片進行線上播映分享給北美觀眾，首週推出《翻滾吧！男人》、《單車天使》兩部作品，勇奪奧運銀牌的「鞍馬王子」李智凱也將跨海與觀眾視訊對談，問及對認為什麼是真正的自由？他表示：「自由對我來說，就像是訓練，可以自由地發揮想像、編排動作，在比賽場上可以自由飛翔、充分展現自我。」

自由書院去年首度透過影展方式宣揚自由精神，並邀集各方學者和導演舉辦線上工作坊，深入對話自由的多元面向。今年第二屆自由影展將延續去年探討宗教自由的慈悲精神，以「穿越自由之愛、自然（Crossing Love and Nature）」，選入五部台灣紀錄片進行專題特展，內容橫跨親子成長，自然保育、與海洋文學等不同範疇，透過台灣紀錄片彰顯人文暨自然關懷的普世精神。自由書院創辦人暨影展策展人蕭明華表示，自由影展的英文名稱Freedom Crossing 字義上暨是指行動的自由廣場，更是精神上的自由超越。今年美國首映的《翻滾吧！男人》一片，李智凱完全彰顯了自由超越的精神和行動力量，其實這部片對觀眾來說是很辛苦的，因為導演把訓練中最辛苦卓絕的那部份都記錄下來了，觀眾幾乎沒有喘息的機會。此時在看，這些影像紀錄更顯彌足珍貴。

影展第一週11月5日首推《翻滾吧！男人》，自由書院很榮幸邀請到故事主角李智凱接受訪談，作為「翻滾系列二部曲」的主角，他的故事讓不少朋友動容：十五年前受挫返鄉的體操教練與七位小男孩在嬉鬧兒語中許下的奧運夢，萬萬沒有想到終於成真。當年紀錄片《翻滾吧！男孩》的鄉下教練林育信已經成為國家教練，不過七位小男孩只剩下兩位選手，黃克強與李智凱繼續跟隨林教練挑戰奧運夢。導演林育信表示，真正的自由就是當別人都不相信你的時候，仍堅持下去，「哪怕每天只進步一點點，都能得到快樂跟成就感，我相信這就是真正的自由」。

李智凱這次也替影展拍攝一小段「快閃影片」作為首波宣傳，他靦腆的笑容一如往常親切，聊到「自由」，出乎意料地，身為一位體育選手，每天日常的訓練竟成了他最自由的時刻，因為擁有高度的熱忱與對體操的愛，「熱愛著每天練習的自己」，即是自由。「站在比賽場上時，我可以自由的飛翔，充分發揮、展現自我，讓我享受在舞台上的每一個時刻。」他微笑著回答，眼神堅定。

問起勇奪奧運銀牌後，是否曾回頭看過這兩支紀錄片中自己的身影，有什麼想對以前的自己說嗎？他表示，有回去看過兩部紀錄片，覺得小時候的自己很天真，只知道奧運是運動員的最高殿堂就懞懂無知的說以後一定要去，長大之後才知道所謂的奧運夢是這麼遙遠，這不是能夠輕易說去就去的夢想舞台，他想對以前的自己說「謝謝，沒有輕易說放棄，勇敢堅持下去，才能有現在的我。」

這一年來全台瘋奧運，縱使只是一日體操迷，相信也讓社會更重視台灣運動員的困境與艱辛。對於片中有稍微提及台灣體育運動環境，還有運動員生涯的抉擇，智凱點點頭，一切確實得來不易，他坦言：「夢想這條路很苦很累，必須付出很多時間在訓練，會流血、流汗、流淚。還需要拋下很多東西、放棄很多與家人朋友相處的時間，專注在訓練上，才能夠堅持到最後。但是如果能夠堅持下來，站上頒獎台的那一刻就會覺得這一切的付出都值得了。這也就是我為什麼會一直喜歡體操的原因，因為體操帶給我的成就感與快樂是我覺得在一般生活中沒辦法獲得的。」

2021自由影展規劃於11／5線上播映《翻滾吧！男人》、《單車天使》兩部影片，並邀請李智凱與兩部片的導演線上與觀眾交流問答，李智凱也對觀眾喊話：「很開心能夠透過自己的一點點小小故事讓更多人看到成功的故事，這所謂台上10分鐘台下10年功，我努力堅持了將近20年的故事，我都能夠做到，也希望帶給大家一點正面的能量。大家線上見！」