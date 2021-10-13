校方澄清並非砍樹是做移植，因為現在圍牆外花圃大約2公尺寬，幾乎一半以上都被小葉欖仁佔據，公所協助學校申請經費，要在校門口前建置通學步道。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

螺青國小位在北斗鎮斗中路上，是通往田中與北斗的重要道路，該路段為４線道往返車速都不慢，校方圍牆與斗中路上的中央分隔島上，都種滿小葉欖仁樹。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

校長許孝麟趕緊出面澄清，表示是為了建置通學步道，樹只是移植到旁邊的木球場，請民眾與家長不用擔心啦。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣北斗鎮螺青國小校門口，有一排16顆樹齡超過20年的小葉欖仁樹，日前進駐大型機具，工作人員砍掉整排小葉欖仁，引發附近居民與家長反彈，認為校方竟然將好端端的樹木砍掉，相當不捨，校長許孝麟趕緊出面澄清，表示是為了建置通學步道，樹只是移植到旁邊的木球場，請民眾與家長不用擔心啦。

螺青國小位在北斗鎮斗中路上，是通往田中與北斗的重要道路，該路段為4線道往返車速都不慢，校方圍牆與斗中路上的中央分隔島上，都種滿小葉欖仁樹，附近民眾以為校方為了顧及視線問題，移除學校的小葉欖仁樹，但這樣破壞砍樹，有點說不過去。

許孝麟表示，並非砍樹是做移植，因為現在圍牆外花圃大約2公尺寬，幾乎一半以上都被小葉欖仁佔據，公所協助學校申請經費，要在校門口前建置通學步道，從今年3月開始就有請縣府發文公告看有哪些地方需要大樹，但公告遲遲沒有下文，因此公所決議移植到附近的木球場安置。

許孝麟說，門口這16棵小葉欖仁樹，樹齡超過20年，加上斗中路分隔島上也有種植小葉欖仁，時常因為落葉、種子等問題，時常造成行車不便，也剛好利用這次機會，移植到附近的木球場，給學生一個足夠的上下學空間使用。

許孝麟也說，因為移植過程必須修剪樹枝，再由大型吊車載運安置的木球公園，可能修剪樹枝造成民眾疑慮以為要砍樹，但確實不是，所有樹木都由專業的移植團隊進行，承包商也很用心對待我們的樹木，也請民眾不要擔心，未來小葉欖仁會在木球場與民眾見面。