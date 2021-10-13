台北市加碼振興方案「台北熊好券」因程序瑕疵，以及議員不滿市府道歉沒誠意等理由，遭議會二度暫擱預算，原訂15日的抽獎程序也恐出現變數。台北市長柯文哲13日赴國民黨團報告預算時坦言，制定熊好券政策時真的很趕，若有解釋不清之處，他願意向議員和市民道歉。

熊好券未上路就爭議連連，多名議員質疑，市府編預算前溝通和程序皆不完善，卻大張旗鼓對外宣傳，該預算案也在市議會財建委員會二度卡關，5億預算二度暫擱，倘若今日委員會一讀未通過就無法如期上路；柯對此冷回，中央政府發五倍券的預算時，立院有通過討論嗎？

國民黨團今日舉行10月份黨團大會，由書記長、北市議員王欣儀主持，並邀集柯文哲、北市副市長黃珊珊與蔡炳坤參與，內容主要討論北市府政策性預算與優先法議案。

針對熊好券屢傳爭議、面臨延期危機，王欣儀批評，市長說在中央五倍券也沒通過討論，但你要曉得，民進黨在中央是多數黨、掌握國會，但民眾黨在台北市議會席次並未過半，且中央後來仍採納立院建議，決定免收千元就能獲得五倍券，反觀北市府卻對置之不理，她認為柯應對此歉意。

柯文哲對此表示，原先北市府希望熊好券能搭中央五倍券，後來五倍券政策急轉彎，改成直接發5000塊，不用繳1000元，因此本來的計畫全部都要修改，市府臨時才決定用類酷碰券的方式進行，同時推廣無現金交易，所以程式都要撰寫，整個過程比較急。

柯接著說，對過程無法詳細說明，自己還是說聲「抱歉」，由於中央政策轉彎後，市府必須跟著脫鉤，還要寫程式，起初合作店家僅有2000家，市府還動員公務員打電話。他也重申，倘若過程當中有解釋不清、說明不好之處，還是要表達抱歉，也希望議員能盡快通過預算，讓嗷嗷待哺的店家能獲振興支持。

王欣儀最後也表示，市府未來還是要做精進檢討，記取這次的教訓。