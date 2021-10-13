CMOS影像感測器封測廠同欣電(6271)受惠東協客戶恢復生產，2021年9月合併營收「雙升」改寫新高，帶動第三季合併營收再創新高，表現優於預期。投顧法人看好獲利將同步創高，帶動全年營收及獲利同步攀峰，維持「買進」評等、目標價300元不變。

同欣電股價8月中觸及284元新高後震盪拉回，5日下探208元、1個半月急跌達26.8％，近日於208～237元間盤整。今（13）日開高上漲2.95％至226.5元，惟隨後不敵賣壓出籠翻黑，挫跌2.5％至214.5元。三大法人昨日大舉賣超達1325張。

同欣電9月自結合併營收創13.13億元新高，月增7.75％、年增達25.01％。其中，影像產品6.59億元，月增4.95％、年增14.07％。陶瓷基板3.37億元，月增4.01％、年增達76.62％。混合模組2.46億元，月增達27.73％、年增16.79％。RF模組0.67億元，月減2.22％、但年增達30.98％。

合計同欣電第三季合併營收創37.76億元新高，季增9.96％、年增31.31％。其中，影像產品19.33億元，季增達1.03倍、年增22.39％，陶瓷基板10.1億元，季增近1.02倍、年增達92.15％。混合模組6.28億元，季增達58.32％、年增13.12％。RF模組1.95億元，季增12.98％、年增12.07％。

累計同欣電前三季合併營收103.52億元、年增達50.21％，續創同期新高。其中，影像產品52.93億元、年增達63.51％，陶瓷基板26.49億元、年增達66.68％，混合模組18.48億元、年增達30.75％，僅RF模組4.9億元、年減7.01％。

同欣電先前表示，第三季東協地區疫情升溫使3個客戶暫停生產，略微影響營收成長動能，隨著客戶復工，8月營收已優於預期，第三季應可達成季增個位數目標。實際結果季增達近雙位數，表現優於公司及市場預期。

同欣電第三季四大產品線成長動能依序為陶瓷基板、影像產品、混合模組及RF模組，實際表現符合預期。公司預期第四季與第三季相當，但RF模組動能將增加、使全年約與去年持平。明年成長動能預期依序為RF模組、車用CIS、陶瓷基板及混合模組。

而同欣電CIS晶圓重組（RW）業務，在車用或手機方面均有新客戶及新訂單爭取中，其中車用CIS封裝需求持續暢旺，包括新增產能均已滿載，公司預期至明年首季均無淡季效應，今年手機及車用CIS占比估自去年的6比4變為約5比5。

由於同欣電第三季營收表現優於預期，投顧法人調升每股盈餘預估至4元、再創新高，使下半年優於上半年，全年營收看增39％、與獲利同步創高，每股盈餘估逾14元，並看好明年每股盈餘上看17元，維持「買進」評等、目標價300元不變。