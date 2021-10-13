磐石集團與伊甸基金會共同舉辦的「千里傳愛」公益活動，至今已邁入第12周年。新冠疫情5月在台蔓延後，對台灣民生、經濟等方面造成嚴重衝擊，尤其在偏鄉地區，捐款金額大幅下降，偏鄉物資匱乏，孩童無法前往課輔班集中被照顧及學習，須依賴線上課輔。今年磐石集團與Khieng ATELIER宇璟設計公司方國強先生共同捐贈Lenovo10.1吋平板50台給偏鄉孩童。

陳照董事長表示，磐石集團在數位轉型的過程中，深刻的體會到數位能力對偏鄉的重要性，此次除了讓偏鄉學童停課不停學外，更希望讓孩童可以運用捐贈的平板，藉由數位能力幫助自己學習；從小就了解運用數位科技是可以幫助自己獲得改變的力量的。也捐贈酒精噴霧500瓶及Khieng設計的口罩100盒到偏鄉地區。除了實質的捐贈以外，還攜手音樂製作人陳國華老師，以自創歌曲──《家》影片響應，讓偏鄉社區的孩子得到溫暖。

磐石集團 陳照董事長。(圖/磐石集團提供)

每年10月磐石集團透過「千里傳愛」單車環台公益活動，2021年由磐石集團旗下磐石保經與台大保經共同招募訓練的13名單車勇士代表前往社區，看看平常幫助的社區小朋友，這12年來幫助的社區已經超過126個。勇士們由台北出發，以單車環台沿途經台灣各縣市，號召社會大眾一起傳愛到偏鄉。勇士在環台進入偏鄉社區的同時，帶領孩子們進行「人生存摺大富翁」遊戲，讓孩子們於遊戲中學習正確理財觀、教導孩子們記帳、培養孩童人際關係，也將金融知識及風險保障控管融入在「人生存摺大富翁」遊戲中，讓孩子們在他們生命起步的時候，播下一個珍貴的種子，藉由實際行動累積自己的人生存摺，幫助孩子們一點一滴儲值夢想的資本，更重要的是在自己有能力時，也懂得發自內心的去分享，幫助需要的人，達到不說教更有效的正確人生存摺管理。

企業公益活動必須長時間的持續舉辦，讓這份愛的傳遞一直延續下去。12年來千里傳愛活動不曾間斷，已募集超過3400萬元的愛心捐款，募款所得全數捐給伊甸基金會「象圈工程計畫」，累計幫助超過3919名學童，未來將幫助更多偏鄉學童無後顧之憂的成長。除了長期致力公益活動，磐石集團數位轉型腳步也從不停歇，不斷強化數位版圖的戰略佈局，率先業界提供業務夥伴八大數位化管理工具，搭配網路投保提供的五大類險種平台，跨越區域服務大眾保險的需求，成為互聯網保險科技領先的保險經紀公司。

12年來千里傳愛活動不曾間斷，已募集超過3400萬元的愛心捐款，所得全數捐給伊甸基金會「象圈工程計畫」。(圖/磐石集團提供)

2021年「千里傳愛12」公益單車環台活動於10月13日從台北出發，13位單車勇士將進入偏鄉社區服務，沿途駐點募款，號召民眾一起支持公益捐款行動，讓偏鄉學童在學習和課後照顧上，獲得實質的幫助，也讓自己的生命中，除了工作之外更有價值，因為給予比接收的人更有福氣，每一位勇士內心都有滿滿的感動。

「千里傳愛12」活動獲得各大合作保險公司共同響應支持，一起傳愛到偏鄉。感謝新安東京海上產物保險股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、臺灣產物保險股份有限公司、英國保誠人壽、明台產物保險股份有限公司、兆豐產物保險股份有限公司、泰安產物保險股份有限公司、訊崴技術、東方高爾夫學苑、好好聽文創傳媒等友好企業共襄盛舉千里傳愛公益活動，帶給偏鄉兒童更多的幫助。陳照表示透過千里傳愛活動凝聚磐石集團每一位夥伴的心，企業將愛傳遞至偏鄉，更期盼未來能號召更多人，關心社會上需要幫助的人，散播更多愛與善的種子。邀請您加入「磐石集團千里傳愛」堅定守護的行列，永不放棄的愛幫助偏鄉孩童獲得改變的力量，帶著滿滿的愛與希望向未來邁進。