競爭激烈的第10屆立法委員（台中市第2選區）陳柏惟罷免案將於23日舉行投票，台中市選舉委員會13日晚上舉辦公辦電視罷免說明會，說明會將分2階段進行，每階段由罷免案領銜人、被提案罷免人各自說明12分鐘，第2選區立委投票人數為29萬4976人，罷免同意票門檻為7萬3744人。

選委會指出，依《公職人員選舉罷免法》第86條第4項，及《公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法》第4條規定，經領銜人及被罷免人雙方同意，舉辦公辦電視罷免說明會，13日晚上7時進行現場直播。

為提供台中市民收視陳柏惟罷免案公辦電視罷免說明會，選委會說，今日晚上7時民眾可透過大屯有線頻道(CH20頻道)收看現場直播；此外，為方便民眾以手機等行動裝置即時觀看，同步於台中市選委會YouTube網路直播。

選委會指出，該說明會將分2階段進行，每階段由罷免案領銜人、被提案罷免人各自說明12分鐘，主持人會在說明前唱名，若3次唱名未到就屬棄權。

選委會表示，《公職人員選舉罷免法》第90條規定罷免案投票結果，有效同意票多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，罷免才能成立，如有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數或同意票數不足前項規定數額者，罷免案即不通過。

選委會指出，第10屆立委（台中市第2區）陳柏惟罷免案23日舉行投票，當日應提憑本人國民身分證、印章及投票通知單，踴躍前往指定投票所領取罷免票並投下神聖的一票。