台灣高鐵公司看準大學生利用時間彈性優勢，10月20日至12月15日推出「大學生秋遊專案」，凡符合大學生優惠購票資格的旅客，購買指定優惠車次並於購票時登錄TGo會員帳號，累計購票金額每滿600元，即可獲贈「指定車次標準車廂對號座65折電子優惠」1張，每個帳戶最高回饋2張，歡迎大學生趁著秋高氣爽搭高鐵出遊。

高鐵公司指出，尚未加入高鐵TGo會員的大學生，須於購票前加入會員並開通帳號，才能享受「大學生秋遊專案」回饋活動。若在本活動公告（10／13）前已購買出發日期10月20日至11月10日學生票，然未登錄TGo會員帳號者，可於11月10日前至車站售票窗口免費辦理車票變更並補登會員帳號。

符合活動優惠條件者，高鐵預計於12月30日將「指定車次標準車廂對號座65折電子優惠」發送至旅客的TGo會員帳戶。

高鐵提醒，大學生乘車時請務必攜帶本人有效學生證正本，如學生證無當學期註冊章或為免蓋註冊章者，應出示在學證明。如經查驗未帶證件、身分不符或未搭乘票面指定車次者，將不適用本項優惠。

使用活動回饋優惠券時，請使用者於高鐵會員TGo專區購票，限兌換指定車次標準車廂對號座，並以全票65折計收票價，適用搭乘日期自2022／1／4至2022／3／25止，疏運期間則不適用。雖然優惠券不限搭乘區間也不限學生身分使用，但無法與其他優惠併用。

高鐵自即日起每周運行總班次增加至899班次，以更大運能提供服務，目前各車站非付費區及付費區目前開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，飲食完畢後仍須佩戴口罩。