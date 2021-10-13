不少人婚前都會要求另一半做健康檢查。一名男子透露，近期和女友有意要結婚，但女友卻提出要求他做婚前健康檢查，甚至要檢查有沒有早洩問題，令他不滿說「醫生說超過3分鐘不算早洩」，沒想到此話一出，不少網友急忙奉勸他去看醫生。

原PO昨（12）日匿名於論壇《Dcard》發文指出，和女友交往多年，兩人也都有結婚共識，但女友卻要求他先去醫院做婚前健康檢查，避免日後衍生生育問題，結果報告出來一切都很正常，本以為能更進一步談結婚細節。

沒想到女友卻說「你去健康檢查沒有早洩問題嗎？你愈來愈快了，我怕未來結婚會影響夫妻關係」，原PO坦言當下聽到真的嚇出一身冷汗，便以「醫生說超過3分鐘都不算早洩」回應，但無論他怎麼解釋，女友還是希望他再次去求診，令他既苦惱又難過地說「真的很打擊我的自信，錢的問題事小，但身體的問題真的很麻煩」。

貼文曝光後，網友也看傻了眼，「超過3分鐘是什麼鬼，多數人都超過這個數字很多了吧」、「啊！才3分鐘嗎？你要不要去看醫生？」、「正視這個問題吧！不要說超過3分鐘就到標準，月薪有24000也算標準，但這真的能令人滿意嗎？」、「3分鐘是認真的嗎？根本是才剛開始就結束了欸」、「奉勸去看醫生改善吧！否則不要耽誤女友幸福」。