東西向台68線竹東延伸軟橋的「東峰路新闢工程」，列為新竹縣十大交通建設之一，縣府工務處進行可行性評估後，認最佳方案是從竹東大橋東側台3線新增路口，沿橫山鄉上坪溪左岸新闢道路接122線，14日將在橫山鄉田寮集會所舉辦期末地方說明會，若能取得共識就將定線。 。

台68線從新竹南寮到竹東大橋前的台3線終點，形成丁字路口，上下班尖峰時段和假日車流量大很容易壅塞，右轉台3線轉縣道122線東路到五峰鄉，假日車潮回堵嚴重，20年前地方提議台68線延伸到竹東軟橋，2007年進行規畫後2011年3月通過環境影響評估，但建議路線方案執行有困難。

縣長楊文科將此案列入新竹縣十大交通建設之一後，工務處重新辦理「台68線接竹東東峰路新闢工程」，期紓解122線交通壅塞問題，建全竹東和五峰等鄉鎮聯外交通網，初步規畫路線走沿河街，因右側是民宅，左側是竹東河濱公園，並要克服高低差問題，執行難度高被排除。

工務處長林鶴斯指出，在充分考量路線相關因素及限制條件後，評估沿橫山鄉上坪溪左岸新闢道路為最佳方案，不會拆到民宅，對環境的影響最低。

規畫路線起點在台68左轉台3線竹東大橋橋頭新增路口，利用即有堤後道路拓寬，以高架方式跨越上坪溪，高架段有2處，長度分為160米和480米，終點銜接縣道122線與竹39線相交路口，全長2.75公里。

林鶴斯說，東峰路新闢工程經費約需11.95億元，規畫路線方案為能符合地區民眾需求及保障地主權益，14日將在橫山鄉田寮集會所舉辦期末地方說明會，該處並會在臉書同步現場直播，期能取得共識後加速推動。