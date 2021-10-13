綠色寶島債券近棧有多熱？德意志銀行在兩個月之內，在台灣國際板再度發行綠色債券，即通稱的「綠色寶島債」，德銀13日表示，繼今年八月在台發行首檔綠色寶島債券後，再次在台灣成功發行，兩檔債券都是總額高達2億美元，而就在上周10/8，法國外貿銀行（Natixis）才剛在國際板掛牌1.8 億美元的綠色債券，一樣成功完銷，反映出國際板對於綠色金融商品的龐大胃納量。

德銀台灣首席執行長、企業及投資銀行部總經理詹翠芳表示，台灣的機構投資人正積極尋找能實現其永續發展目標的資產，「我們作為亞太地區ESG投資方面的領航先驅，非常願意協助法人在這個領域的發展。」

德銀表示，由於此檔債券以綠色債券形式發行、且年期較長，再加上德銀近期先後獲得穆迪公司和惠譽國際調高信用評級，此次發行吸引了包括台灣當地大型的保險集團等眾多投資者的關注。

此次發債所募資金，將為符合條件的綠色資產提供資金，包括開發再生能源和能源科技，以及提高能源利用效率和能源節約。德銀固定收益及貨幣業務ESG主管Claire Coustar表示，德銀多年來一直透過融資和外匯及利率風險管理方案支持台灣的再生能源行業，這與台灣當局對離岸風電的關注是一致的。