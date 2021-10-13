秋涼是露營好時節，為讓客人感受Glamping豪華露營體驗，晶華國際酒店集團旗下第一家精品溫泉度假飯店-礁溪晶泉丰旅攜手位於冬山鄉的「東風綠活」夢幻露營聚落，即日起至11月30日推出「秋日．深野趣」秋季住房專案，房客可以入住溫泉家庭客房一晚，再加上豪華四人營帳露營一晚，三天兩夜假期，四人同行，每人只要1600元起，專案加贈兩日元氣早餐。官網加購高鐵車票另可享全台最低6折優惠，優惠住房專案適用振興五倍券及國旅券折抵。

礁溪晶泉丰旅「秋日．深野趣」三天兩夜優惠住房專案，首次結合頂級飯店與豪華營地，第一晚入住礁溪晶泉丰旅溫泉家庭房，專享客房半露天溫泉風呂，沉浸極致碳酸氫鈉美人暖湯，隔天再驅車前往距離飯店僅30分鐘車程、隱身於宜蘭冬山鄉靜謐山谷中的夢幻露營聚落--東風綠活有機營地，豪華的享受大自然。東風綠活有機營地為全台絕美營地秘境之一，擁有天然草皮和五星衛浴設施，旅客入住的「森與夢」四人帳是純白色系的神殿帳篷，經典鐘型設計，帳內寬敞舒適，提供睡袋、枕頭、充氣床、電風扇及延長線插座等備品，旅人只需攜帶一套換洗衣物就能入住，與親友沐浴森山林谷，享受大自然的蟲鳴鳥叫。

針對短暫假期的旅人，晶泉丰旅同步推出「秋日。深野趣」兩天一夜住房專案，入住贈送季節限定好禮每只價值1380元的美式著名戶外休閒品牌「BAG TOYOU百達遊-OUTDOOR」輕遊系側背包，讓旅人們徜徉戶外山林森多精之餘，享有最時尚且舒適的運動配件，放下忙碌工作日常，賞味山林野趣。

礁溪晶泉丰旅「作客。共享」藝術家駐村計畫進行至第三屆「共感。停駐」，此次將會跨界更多元的藝術領域，即日起至2021年12月30日邀請到微型雕塑藝術家-林儀君，展開「印象中的日常反差」創作計畫，期望從認知中既有的物質裡，去探討自身擁有的影響力與行為思緒，傳達屬於她心目中的文字語言。旅人手作體驗坊則是要分享日本獨有的Sashiko刺子繡技藝，重新利用飯店淘汰的浴衣布料，結合傳統日本刺繡與縫線技術，創作出對宜蘭懷舊或新穎的共感，縫製情感上的連結。