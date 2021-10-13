日本女團STU48是AKB48姐妹團，日前18歲成員門脇實優菜突然宣布退出女團活動，隨後20歲今泉美利愛、19歲的中廣彌生、18歲南有梨菜也都接連宣布退出消息，一次4人離開讓廣大粉絲譁然，然而日媒踢爆，這4名成員會離開全是因為她們的私下行徑太超過被公司開除。

門脇實優菜入團約4年半的時間，是STU48第一期生，她日前突然發表聲明，丟下震撼彈，「在粉絲面前表演是身為STU48一員的得以成為偶像的夢想，然而放棄這個夢想般的日子，是我不成熟疏忽造成的，真的非常抱歉」，但當時並沒有多解釋退團原因。

4名團員都在同日宣布退團。(圖/翻攝自推特)

而今泉美利愛加入團體2年，日前也無預警表示，「在下一個世界我會繼續努力」，退團原因疑似是她和男生親吻的照片在網路上瘋傳，觸犯作為偶像的大忌，打破公司的禁愛令，此舉遭粉絲忍不住怒轟，「明明當偶像還偷與男生交往，敗給了欲望」。

今泉美利愛和男性的接吻照在網路上流傳。(圖/翻攝自推特)

中廣彌生則宣布，「帶給大家元氣和歡笑明明是我應該做的事，很道歉帶給大家許多傷心的回憶」，南有梨菜也表示，「自己的意識太低落了，今後要繼續活動實在很困難，很對不起大家」，先後宣布退團消息，她們2人也被爆料，到外縣旅行時做了違規舉動，中廣彌生還未成年飲酒。然而目前4人最後的活動日期都還沒確定，之後會再進行說明。