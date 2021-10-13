優人神鼓演出「鼓聲圓滿」，15日率先在和美鎮和仁國小操場登場。（吳敏菁攝）

優人神鼓演出「鼓聲圓滿」，15日率先在和美鎮和仁國小操場登場。（吳敏菁攝）

優人神鼓演出「鼓聲圓滿」，15日率先在和美鎮和仁國小操場登場。（吳敏菁攝）

彰化縣即將迎接建縣300年，縣府規劃「建縣三百、大放藝彩～鄉鎮藝術巡演」，13日先暖身，優人神鼓演出「鼓聲圓滿」，磅礡氣勢，聲聲擊人心田，敲響了熱切的期待，縣長王惠美表示，首場15日就在和美鎮和仁國小操場登場，免費入場，不要錯過欣賞贏得世界肯定的優級表演。

王惠美表示，「建縣三百‧大放藝彩」鄉鎮藝術巡演，原本5月要開演，因為疫情，延至10月15日開始，持續到明的3月，共8場，依序至和美、溪湖、員林、彰化、二林、鹿港、北斗、田中等八大生活區演出，免費入場，欣賞藝術，品嘗小吃，還可以暢遊景點。

首場是曾受法國《世界日報》評為「法國亞維儂藝術節最佳節目」，結合東方傳統武術、擊鼓、神聖舞蹈等元素展演的優人神鼓；優人神鼓藝術總監黃誌群表示，和彰化淵源深厚， 2009年與彰化監獄成立彰監鼓舞打擊樂團， 2010年在彰化有長達4個月的駐館計畫，演出時鄉親的熱情、熱淚盈眶的感動，至今難忘。

黃誌群也特別讚美彰化是寶地，擁有深厚的力量，彰化的孔廟的古蹟，特別古樸，散發歲月沉澱的光芒，與人幽靜的感受，因為疫情，藝文活動都停頓了好一陣子，累積了一股蓄勢待發的的力量，彰化這場首演，為藝術活動注入強心針，將帶來更強大爆發力量。

縣府安排8場演出日期為：

1.10月15日(五)19：30和美鎮和仁國小／優人神鼓《鼓聲圓滿》

2.10月23日(六)19：30溪湖鎮大公路停6停車場／向志工致敬演唱會，盧學叡、吳亦帆、李東軒、杜忻恬、郭婷筠、Kanit樂團等演出

3.10月30日(六)19：30員林市圓林園／十鼓擊樂團《2021鼓映彰華》

4.10月31日(日)19：30 彰化縣立體育場／FOCA福爾摩沙馬戲團《馬戲派對》

5.111年2月28日(一)19：30北斗鎮奠安宮停車場／明華園戲劇總團《流星》

6.111年3月11日(五)19：30 二林鎮文化教育園區／薪傳歌仔戲劇團《鐵面情》

7.111年3月13日(日)19：30 田中鎮景崧文化教育園區(臨中州路)／明華園日字戲劇團《閻羅借魂》

8.111年3月20日(日)19：30鹿港鎮立體育場／明華園戲劇總團《俠貓》

王惠美推薦來彰化看表演，消費，「花」在彰化，振興五倍券在彰化消費200元就可以參加抽獎，獎項包含彰化伸港青年住宅一戶共三戶、電動機車一台，市價5萬8980元，共100台及1萬8000個現金紅包獎等多項大獎。