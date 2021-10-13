大陸限制未成年人使用網路時間，並要求未成年人實名註冊遊戲帳號。但近期出現不法份子透過非法購買大量個人資訊，與遊戲帳號綁定，製成經過實名認證的網路遊戲帳號，以每小時5至10元人民幣的價格出租予未成年人使用。南京市建鄴警方近日破獲一個非法買賣公民個人資訊、非法出租遊戲帳號的犯罪團夥，涉案者達40多人。警方負責人表示，這樣具規模的非法出租遊戲帳號犯罪行為，不但在江蘇省內沒有先例，在全大陸也不多。

據陸媒報導，南京市公安局網安支隊駐建鄴分局大隊民警近日發現，一些網店對外出租網路遊戲帳號，而這些帳號都經過實名認證，可以直接登入遊戲，變相繞開有關部門的監管。其後警方在揚州破獲一個犯罪團夥，當中包括4、5名技術人員和10多名客服，該犯罪團夥經營4家網店對外出租遊戲帳號。

據該犯罪團夥的老闆供述，他們首先透過非法渠道購買大量民眾個人資訊，接著透過非正規渠道收集遊戲帳號，將帳號與買來的資訊進行綁定，使用配套的手機和軟件製作動態頭像，之後將製作好的帳號對外出租。遊戲玩家購買一定時長的服務後，可利用犯罪團夥提供的訊息順利登錄遊戲平台，並透過動態頭像驗證。

辦案警員稱，雖然遊戲帳號出租的價格看上去不多，但每天24小時，租出上千個帳號，「加起來的數字就不算小了」。據了解，該犯罪團夥涉嫌2項罪名，一是侵犯個人訊息罪；二是提供侵入、非法控制電腦資訊系統程式、工具罪。該犯罪團夥買入民眾個人訊息使用後，還會出售給他人獲利。南京警方破獲該犯罪團夥後，再前赴安徽、湖南搗毀另外2個犯罪團夥。