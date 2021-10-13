日本經典不敗推理動漫《名偵探柯南》，主題快閃店10/15即將進駐台北新光三越信義新天地A8。快閃店以「秋天戀愛」為主題，從入口處燈箱到店內拍照牆，隨處可見被滿滿楓紅包圍的新一及小蘭，讓大家一到現場就可以感受到秋楓的浪漫氛圍。場內上千款限量柯南周邊精品，假日還有粉絲最期待的柯南人偶見面會，這次終於可以與柯南來個近距離接觸了。消費滿額還有機會轉限定柯南迷你拼圖扭蛋。

名偵探柯南-角色貼紙組。（曼迪提供）

《名偵探柯浪漫紅葉祭》輕食再次登場！這次推出不同風味的奶酪、茶飲及甜點，滑嫩的奶酪口感搭配各種角色元素配料，柯南的草莓、小哀的藍莓、基德的棉花糖口味等，讓人每口都能感受到角色所屬的好滋味！另特別規畫少年偵探團冷飲瓶、奶酪玻璃瓶，瓶身以各角色元素為設計主軸，搭配專屬配色。不可錯過的還有新一．小蘭的蘋果派，象徵戀愛的酸甜口感，購買還可獲得兩人紀念寫真一張。當然還有特製角色透卡及多款杯墊。

名偵探柯南 浪漫秋葉祭-冷泡茶。（曼迪提供）

《名偵探柯 浪漫紅葉祭》網羅眾多台日精品，可隨身攜帶的飲料杯提袋、時尚帥氣的帆布大提袋、粉絲必收典藏明信片書、小朋友最愛貼紙組等，還有《紅之校外旅行》DVD也將於現場開放粉絲預購。活動期間來店消費滿600元，就有機會轉柯南迷你拼圖扭蛋，共５款設計。量身打造柯南主題紀念幣機、姓名貼，為搭配百貨周年慶，柯南人偶也同步解封與粉絲相見歡。

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《名偵探柯南 浪漫秋葉祭》

名偵探柯南-角色貼紙組。（曼迪提供）

活動期間：2021/10/15～2021/11/15

活動地點：新光三越台北信義新天地A8 4樓

營業時間：平日 11:00~21:30

周五、周六、日及例假日前一天 11:00~22:00