秋冬保養步驟少不了保溼鎖水的乳霜，BIOEFFECT、FANCL、aquaEveryday推出乳霜新品，幫助肌膚對抗乾燥、老化、暗沉、蠟黃等問題，無論外在環境如何變化，肌膚依舊維持年輕水嫩，充滿光采。

▍1.BIOEFFECT益肌白金級濃萃精華霜

BIOEFFECT全新推出的「益肌白金級濃萃精華霜」含有大麥EGF和新大麥Beta葡聚醣以及由草本植物萃取出具有抗癌功效的冬凌草甲素，適合有抗衰老需求的肌膚，針對皺紋、老年斑、緊緻度以及缺少水分等狀況做全盤修復。新的「益肌白金級濃萃精華霜」含有清潔和純抗衰老成分的強效混合物，幫助戰勝多種導致皮膚老化的因素，使膚色看起來更明亮、更年輕。

BIOEFFECT益肌白金級濃萃精華霜。（邱映慈攝）

即日起搭配新品「益肌白金級濃萃精華霜」且消費達12,000元即贈客製化手繪皮套一組，限量60份。（邱映慈攝）

▍2.FANCL Q10能量煥膚精華霜

FANCL限量推出「Q10能量煥膚精華霜」，不添加防腐劑，協同輔酵素Q10、蝦青素、氨基酸三肽等3重煥亮成分，為抗倦保養超前部署，不只賦予疲憊肌快充新鮮活力能量，更在肌膚疲態產生前先一步下手，積極修護並預防倦容產生，重新啟動光采亮顏正循環，協同輕盈細緻的精華霜質地，解決蠟黃暗沉膚況，打造時刻電能滿格的燈泡美肌，就算素顏也自帶健康水嫩光澤。

FANCL Q10能量煥膚精華霜。（圖／品牌提供）

FANCL Q10能量煥膚精華霜讓肌膚看起來更亮更有光澤。（圖／品牌提供）

▍3.aquaEveryday水光24+水潤乳霜

台灣MIT品牌aquaEveryday2021年推出水光24+系列，時序入秋之際，aquaEveryday還推薦水光24+水潤乳霜，緩解換季時可能面臨的肌膚乾燥狀況，質地滋潤不粘膩，建議在容易出現乾紋、小細紋的地方，輕輕按摩讓乳霜完全吸收，這款神奇乳霜在擦上瞬間，凝霜溫柔化成水，賦予肌膚最渴望的潤澤與光采。