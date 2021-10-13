福爾摩沙台新夢想家球團今日宣布，擁有豐富執教經驗的荷籍教練湯瑪斯・羅伊亞克斯（Thomas Roijakkers）正式加盟，新賽季將出任台新夢想家助理教練。

羅伊亞克斯教練為荷蘭人，擁有超過20年的執教經驗，曾經擔任過德國、荷蘭、奧地利等地職業聯賽的總教練及助理教練，擅長影像、進階數據以及攻防戰術策略分析，並精於以系統化的方式協助球隊尋找勝利方程式。此外，他也專注於球員個人發展，不但曾組織歐洲籃球網路研討會，更成立個人籃球技巧訓練教學課程，依據球員特質規劃專屬訓練計畫，並使用邏輯構建及多功能練習等方式，協助球員發揮最大潛力！

總教練朱利爾斯（Kyle Julius）表示，羅伊亞克斯教練具非常豐富的執教實戰經驗，「非常興奮羅伊亞克斯教練可以加入我們，他對於節奏跟場上空間的掌控都很好，相信他能夠幫助球隊的攻防體系更加流暢、完整，也能提升戰術執行的效率！」

台新夢想家總經理韓駿鎧也提到，羅伊亞克斯教練能夠針對比賽細節以科學化的方式進行分析，並更精準地找出問題，提供教練團在訓練上的參考，「期待他的加入能夠帶給夢想家更多不同面向的視角與思維，並能運用他豐富的經驗協助培養陣中的年輕球員！」

羅伊亞克斯教練表示，他非常開心可以成為夢想家的一份子，更特別提到，自己非常熱愛籃球，透過P. LEAGUE+的比賽影片可以感受到台灣球迷對於籃球的熱忱，讓他非常期待！「我藉由籃球與許多來自歐洲、中東、亞洲和美國等國家的教練、球隊交流，也累積了很多珍貴的經驗，很感謝球團讓我有機會來到台灣，我會發揮自己所長，盡全力協助夢想家，幫助球隊搶下總冠軍！」

目前羅伊亞克斯教練已抵台，並遵循政府規定進行15晚防疫隔離，預計將於10月底前加入球隊協助球員訓練，以備戰新球季的展開。