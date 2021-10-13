28歲單身女護理師透露，她有一個哥哥和妹妹，三人的薪水都很普通，且爸媽很早之前就說不會留遺產，因此三兄妹都對買房從不抱希望，但最近媽媽透露，單身的姑姑說「只要誰對她好，未來她名下2000萬的房子就給誰。」讓原PO覺得有點怪，也擔心未來三兄妹恐因為此事吵架。不過，根據民法規定，若姑姑死前沒有遺囑，恐輪不到三兄妹來繼承這筆財產。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，她今年28歲是名公職護理師，她沒有結婚生子的打算，目前年薪大概90至100萬元。而她還有一個哥哥是國中老師、妹妹則是某音樂教室的老師，兩人也都表明不想結婚生小孩。

女網友說，爸媽都已經退休，兩人在鄉下租房子，因為開銷少所以生活還算過得去，但爸媽先前就透露未來不會留任何遺產給他們，因此要他們三兄妹自己努力，而就三人目前的職業來看，薪水都很普通，應該沒有辦法買房子，但最近媽媽卻告訴他們「姑姑說，以後我們3個小孩誰對她好，她的房子就給誰」。

女網友透露，姑姑的年紀與爸媽差不多，但擁有一棟2000萬左右的房子，最近身體逐漸不好，應該是希望有人能照顧她，但原PO還是覺得心裡怪怪的，面對姑姑的時候，也很怕對方覺得他們是想要她的房子才對她好，相處下來變得不太自然。

女網友坦言，說不想要房子肯定是騙人的，但他們平時本來就會幫忙照顧姑姑，如今卻因為媽媽的話，讓他們開始多想，而她總有種貪圖別人房子是不道德感的感覺，同時也不想和自己的兄弟姊妹爭奪，整件事情很矛盾，她很怕之後大家會因為這件事情吵架，也怕姑姑會傷心。

貼文引起網友討論，不少人認為，原PO姑姑的目的很明顯就是想要有人照顧她，而三兄妹想要房子，這樣充其量就是各取所需，不需要多想，很多年長的人只是不希望自己老了之後，沒有人照顧或沒人幫忙收屍。

另有網友指出，如果姑姑沒有指定的遺產繼承人，按照民法第1138條規定，遺產繼承人的順序，除了配偶之外，依序為直系血親卑親屬、父母、兄弟姐妹、祖父母。現在看起來姑姑過世，如果父母都不在了，那繼承人就會輪到手足，爸爸有多少個兄弟姊妹，都願意放棄繼承嗎？由此可見，若姑姑過世前沒先寫好遺囑，三兄妹做得再多，恐怕也是竹籃打水一場空。