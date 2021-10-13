台南市長黃偉哲(左三)今天視察大台南會展中心。(曹婷婷攝)

由經濟部斥資逾20億元打造的大台南會展中心，上月底已完工，台南市長黃偉哲今天邀集經濟部國際貿易局、營運商等代表視察，黃偉哲說，大台南會展中心預計年底將啟用，明年4月將辦理首檔展覽。

位於台南高鐵特定區的大台南會展中心，耗時3年施工，終於在9月底完工，整座會展中心建築極富特色，外觀造型呈現鯤鯓意象，配合紅牆的歷史感，是一大亮點，且室內採淨高12公尺以上的無柱展示空間。

黃偉哲表示，因應未來觀展及三井OUTLET人潮，市府配合推動聯外交通的建設，斥資1300萬元整修歸仁十二路周邊環境，並拓寬歸仁十八路，預定明年1月中旬完成。他說，未來在大台南會展中心舉辦研討會、展覽，將帶動旅行業、運輸業、旅館等相關產業發展，創造更多就業機會。

因應當地未來區域發展，市府也已先爭取開闢沙崙綠能科學城聯外道路，往北可接歸仁區主要商圈，往東可直達關廟區，加上施工中的台86線大潭交流道匝道拓寬工程，使聯外交通更便利。

工務局指出，展場基地面積5.2萬平方公尺，為地上4層、地下1層的建築，樓地板面積4萬2697平方公尺，展場是淨高12公尺以上的無柱空間，可規畫601個展覽攤位。另，會展中心還有1000人、800人的大型會議室可供彈性分隔使用，以及8間中、小型會議室，滿足各類商務需求。